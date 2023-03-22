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Почему визит Кишиды так важен

Юрий Богданов
22 мартa, 2023 среда
08:00
Мнение

Укрепление "российско-китайского союза" (неравного, но союза) дает дополнительные возможности для того, чтобы еще больше укрепить альянсы, которые США и Япония формируют в Азии для противодействия Китаю и другим авторитарным режимам

Япония критически заинтересована в сдерживании Китая. И именно у Японии — все еще третья экономика мира. Ключевой региональный игрок имеет не только желание, но и возможность сдерживать Китай. Есть для этого экономический, политический и дипломатический капитал, а также чисто военные возможности. Япония после 2017 года больше всего способствовала возрождению Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (QUAD).

Эту организацию еще в 2004 году создали США, Индия, Япония и Австралия. И тогда это была организация для преодоления последствий стихийных бедствий. После возрождения этот формат сосредоточился на "усилиях развития свободного, открытого и инклюзивного" Индо-Тихоокеанского региона на основе общих ценностей и интересов: верховенства права, свободы мореходства, уважения к территориальной целостности и суверенитету, мирного урегулирования территориальных противоречий. Не думаю, что можно было бы лучше сказать об антикитайском партнерстве.

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Япония после 2017 года больше всего способствовала возрождению Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (QUAD)

В ноябре 2020 года государства QUAD провели в территориальных водах Индии военно-морские учения Malabar с участием двух авианосных групп (в целях отработки совместных действий по защите от "экспансионистской и агрессивной политики" Китая). А еще у них теперь совместные проекты по разработке и производству оружия.

Вдобавок к созданному в 2021 году AUKUS — оборонному альянсу Австралии, Британии и США, направленному против попыток Китая агрессивно действовать в Южнокитайском море, — возрождение QUAD является самой большой проблемой для китайцев. И шансом для нас сделать Индию долговременным симпатиком нашей борьбы.

Вдобавок к созданному в 2021 году AUKUS - оборонному альянсу Австралии, Британии и США, направленному против попыток Китая агрессивно действовать в Южнокитайском море — возрождение QUAD является самой большой проблемой для китайцев. И шансом для нас сделать Индию долгосрочным симпатиком нашей борьбы

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Япония, Индия и США рассматриваются другими странами региона как противовес нездоровым амбициям Китая. Вьетнам, которому и США, и Япония принесли много горя, пытается построить экономическое и политическое партнерство именно с США и Японией, ведь Япония и США – это угроза прошлого, а Китай – актуальная. Напомню, с Вьетнамом Китай по-прежнему спорит за акваторию Южнокитайского моря и несколько островов. И войну 1979–1980 никто не забыл, как и все предыдущие акты китайской агрессии в регионе. Приблизительно похожи на вьетнамские позиции у Индонезии, Малайзии, Республики Корея (хотя РК более защищена благодаря американским базам), Таиланда.

Япония не только может привлечь на нашу сторону значительное количество новых если не симпатиков, то доброжелательных нейтралов, но, что еще важнее, создать много новых проблем для России и Китая в регионе. Чем больше Китай будет погружен в проблемы своего региона, тем меньше он способен поддерживать российскую агрессию. И это нам очень полезно.

Что касается помощи Японии в нашей войне — то да, максимальное ослабление России тоже выгодно. Деньги, оборудование, помощь с восстановлением – это все будет. Но не нужно завышать ожиданий. Ключевой фронт для японцев – в Тихом океане. Да и потенциально для всего мира тоже.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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