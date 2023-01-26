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OPINION

Почему важно именно правосудие в деле Коболева?

Сергей Фурса
26 января, 2023 четверг
10:02
Мнение

Популисты системно навязывают обществу миф, что менеджеры должны работать эффективно и при этом быть дешевле джуниора в ІТ

Есть классическая фраза. Систему характеризует не ошибка. Систему характеризует реакция на ошибку.

НАБУ выписало подозрение Коболеву. И это была ошибка. На мой субъективный взгляд. Взгляд не юриста.

К сожалению, детективы такие же люди и иногда могут стать жертвой политических популистских манипуляций. Демонизировавших прежнее руководство Нафтогаза и нивелировавших в общественном сознании огромную победу, которую в Стокгольме одержала Украина. В результате складывается ложное желание справедливости, подталкивающее такие решения. Тем более что это очень необычный размер премии в такой бедной стране. Что сразу включает в себя желание мести.

Это природа человека. Потому что детективы тоже люди, которые смотрят телевизор. Где властвуют популисты.

Популисты, системно навязывающие обществу миф, что менеджеры должны работать эффективно и при этом быть дешевле джуниора в ІТ.

Решение о премии принимал Наблюдательный Совет. Который для этого и существует. В таких компаниях, как Нафтогаз. Значит ли это, что НАБУ какое-то не такое? Нет. Это просто заблуждение. Ошибки – это нормально

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В результате подозрение НАБУ подставило и реформу корпоративного управления. Ибо решение о премии принимал Наблюдательный Совет. Который для этого и существует. В таких компаниях, как Нафтогаз.

Значит ли это, что НАБУ какое-то не такое? Нет. Это просто заблуждение. Ошибки – это нормально. Было бы странно, если бы ошибок не было.

Значит ли это, что Наблюдательный Совет какой-то не такой, если он не учел политическую реакцию и общественный резонанс? Нет, потому что это и есть смысл реформы корпоративного управления. Убрать политику из государственных компаний. Там, где есть политики, есть убытки и контракты имени Тимошенко-Путина, которые загоняют государство в кабалу. А там, где нет политиков, может быть эффективное управление.

Поэтому не следует противопоставлять антикоррупционную реформу и реформу корпоративного управления.

И антикоррупционная система состоит не только из НАБУ. Есть САП. И есть антикоррупционный суд. Они должны работать вместе. И вместе с тем страховать друг друга от ошибок. Дополнять и страховать. Не становиться инквизицией, наказывающей всех, кого требует толпа. Именно стать исправным институтом правосудия, которого так не хватает в Украине.

Антикоррупционный суд отказался удовлетворить требование "посадить Коболева за решетку". И это отлично. Это демонстрирует то, почему наши западные партнеры так настойчиво требовали построить именно систему борьбы с коррупцией, которая состояла из НАБУ, САП и антикоррупционного суда

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Антикоррупционный суд отказался удовлетворить требование "посадить Коболева за решетку". И это отлично. Это демонстрирует то, почему наши западные партнеры так настойчиво требовали построить именно систему борьбы с коррупцией, которая состояла из НАБУ, САП и антикоррупционного суда. Суда, который пока имеет высокий уровень доверия, и решение которого не будут подвергать сомнению. Суд избирался через прозрачные конкурсы с контролем наших западных друзей.

Прими такое решение Печерский суд, ему не было бы доверия. Популисты сказали бы, что Коболев просто поделился с судьями премией. Про антикоррупционный суд так говорить не будут.

Наши западные друзья знают, что работают не хорошие ребята, а именно институты и процедуры.

Почему так важно именно правосудие по этому делу Коболева? Не потому, что Коболев хороший парень. А потому, что это дает надежду, что в будущем какой-нибудь другой качественный менеджер из бизнеса таки решится поработать на государство. И нажить себе множество врагов и ненавистников. Конечно, если что-то будет делать.

И так, если кто-то требует высоких зарплат и премий для себя, это не значит, что он честный. Но если кто-то готов работать без зарплат и премий, работать долго, то это точно означает, что такого человека нельзя подпускать к государственным компаниям.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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