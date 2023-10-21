Нюанс в том, что подсудимый скоро год как мертвый . Поскольку, несмотря на многочисленные публикации о смерти и даже подтверждение факта со стороны хозяев предателя, у украинских властей до сих пор нет тому подтверждения на бумаге (процедура опознания, экспертные заключения, протоколы и т.п.), мертвого судили, как живого. Либо я ошибаюсь, либо это – первый в истории украинского судопроизводства прецедент.

Черный юмор так и просится. Например, воспользовался ли подсудимый правом на адвоката. Имел ли право на последнее слово. Обжалован ли приговор и кем и т.д. Ну, правда, до такого абсурда еще не додумался ни один автор антивоенных или просто сатирических произведений: судить мертвого, как живого, потому что его труппа никто из судей не видел. А как еще печально или знаменитый принцип, согласно которому нет тела – нет дела? То есть, можно заводить дело, если тела нет?

Или есть другое предложение: списать все на одесские смеховые традиции. Все же Одесса – неофициальная столица юмора в Украине еще с советских времен. А то и раньше. Ведь еще расстрелянный советской властью Исаак Бабель написал классический рассказ "Как это делалось в Одессе", действие которого развертывалось в начале XX века и, по сюжету, вор Беня Крик черно шутит над местными полицейскими.

Возможно, в пожизненном приговоре тому, чья земная жизнь кончилась, есть еще какой-то непонятный, но созвучный моменту скрытый смысл. Однако эта история – точно не о справедливом наказании. Ибо Стремоусов как предатель уже наказан. Или рашистами, которым он наконец надоел, или Господом Богом. Поэтому, похоже, украинское правосудие действительно заточено на свободу провидения.

Ведь украинцы – мистическая нация, ангажированная и глубоко погруженная в национальную мифологию. Пожалуй, только в украинском фольклоре ведьма – персонаж положительный. Потому и стала мегапопулярной весной прошлого года песня ровенской вокалистки Энджи Мел на слова Людмилы Горовой "Враже". Вирусным стал именно припев: "Будет тебе, поразит, так, как ведьма скажет". Так что, похоже, проклятие получило коллаборанта. А суд над пустой скамьей подсудимого – чистая формальность для очищения совести.

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Следует упомянуть в этом контексте местные выборы в Харькове осенью 2020 года, на которых победил… мертвый Геннадий Кернес. По крайней мере, так подавали это циничные соцсети. Дело в том, что в то время информации о состоянии здоровья Геннадия Адольфовича не было, официально он лечился от ковида в Германии, и хотя кандидировал на мэрскую должность, вживую его во время гонки избиратели не видели. Да и после победы тоже. Харьковская городская администрация в то время занималась тем, что периодически опровергала слух о смерти своего лидера. А большинство харьковчан охотно делегировали полномочия управлять городом человеку, который находился в то время между жизнью и смертью, и все указывало, что жизнь не победит.

Насмеяться и пощекотать можно сколько угодно. Действительно, больше ничего украинцам, стремящимся к реальной справедливости, пока не остается. В нашей стране никто не запретит смертельно больному кандидировать на должность мэра и возглавить важный город-миллионник в сорока километрах от границы с врагом. Никто не подвергнет сомнению потребность судить мертвого, как живого, и давать пожизненное.

Гримасы законодательства, некомпетентность исполнителей, подмена понятий, насмешка над правосудием – называйте, как хотите, или придумайте собственные синонимы. Но если бы проблема была только в этом, пусть. Весь вред, который мертвые могли нанести, они уже нанесли при жизни.

Кернеса тоже обвиняли в государственной измене, и то не раз с 2014 года. Даже пытались судить, но дело предсказуемо развалилось. Хотя его и так бы не посадили. У нас не сажают за решетку чиновников в инвалидных колясках.

Значительно серьезнее – другое, над чем тянет не смеяться, а сокрушаться и плакать. Днем ранее так называемого суда над отсутствующим телом Стремоусова был оглашен приговор экс-беркутовцам по делу расстрелов на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Кто бы сказал – ну, наконец. Но нет. Судили пятерых бойцов и командиров, обвиненных в умышленном убийстве 49 и ранении по меньшей мере 80 протестующих. Приговоры – от пожизненного до пяти лет, но двоих из пяти… оправдали. Троих еще до объявления пожизненного и по пятнадцать лет лишения свободы, еще в 2019 году обменяли на украинских заложников. То есть фактически суд остался без подсудимых. За исключением некоторых нюансов, имеем ту же ситуацию, что и в суде над отсутствующим из-за физической смерти Стремоусовым.

Обмен – это хорошо. Ведь наши граждане благодаря этому вышли на свободу и вернулись домой. Плохо, что пожизненное заключение четыре года спустя получил заместитель командира полка Олег Янишевский, который никогда за решетку в Украине не сядет. Разве сакральная кара Божья настигнет и ведьма скажет. Конечно, прокуроры уже оспаривают приговоры и хотят переквалифицировать дело в терроризм. Однако стоит понять: убийства на Майдане, начиная с убийства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского в январе 2014 года, останутся без наказания. Как вообще преступления против Украины.

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Включая те, за которые требует наказания активная часть общества — измена национальных интересов, что сделало возможными трагедии первых месяцев масштабного вторжения. И потерю "Мечты", и оккупацию Киевщины, части Харьковщины, Сумщины, Запорожья, Херсона и Херсонщины. И заоблачную коррупцию, которую во время войны следует приравнять к мародерству. И лоббирование интересов московской церкви, равное коллаборантству.

Мечты о том, что "ребята с фронта придут – порядок наведут" – чистой воды инфантилизм. Равняется "будет тебе, поразит, как ведьма скажет". Запрос на скорейшее решение глобальных проблем, под которым часть украинцев понимает разные оттенки самосуда. Пока у нас выносят приговоры заочно, сначала выпускают на свободу, а затем осуждают пожизненно, выбирают руководителями городов смертельно больных пророссийских "хозяйственников" и судят мертвых, как живых - до тех пор не стоит полагаться на победу закона пусть не во время войны, а уже после Победы.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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