Почему в Украине трудно будет снять популярный жанр судебной драмы
Нас ждет кино о маленькой комнатке с дешевой мебелью, в которой толчется куча людей и пресса
Все еще подчеркиваю, почему в Украине сложно будет снять популярный жанр судебной драмы.
Картинка будет — га*но.
Ни пафоса вам, ни драмы. Адвокаты с прокурорами не будут ходить по большому залу, украшенному деревом, и не будут произносить легендарные речи, которые потом будут цитировать в рецензиях и просто так.
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Нет. Нас ждет кино о маленькой комнатке с дешевой мебелью, в которой толчется куча людей и пресса. Вот в этом уголке — адвокаты, вот поэтому — прокуроры. Как в таких обстоятельствах красиво и эффектно подняться и выкрикнуть "objection!".
Да никак, бог с вами. Вот вам и "Народ против Ларри Флинта", вот вам "Народ против О. Джея Симпсона", вот вам "Блондинка в законе". Кожаное пальто надеть на кожаный пиджак.
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А вообще что я хочу сказать. Форма, конечно, га*но, но содержание. Судебное дело по отмене реорганизации "Довженко-центра" снова перенесли. Конечно, по просьбе стороны Госкино: представителя и юриста. Кстати, они познакомились только в день заседания. Сказали, что документы им пришли 16 числа, тогда были бабахи, света нет, интернета нет, ничего нет.
Юрист в духе стиля коммуникации говорить с прессой отказался. Представителя мы таки прижали.
Следующее заседание – 24 января.
Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.
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