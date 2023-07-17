Схожие вещи появляются не просто так. Давайте попробуем разобраться, что стало причинами всех этих историй.

1. Усталость. Базовая причина всей этой нервозности – усталость. Полтора года войны, ухудшение жизни, разорванные семьи – все это требует отдельных крупных исследований. Я не раз писал и говорил, что, к сожалению, государство не делает регулярных исследований о психоэмоциональном состоянии общества. К сожалению, только Украинский институт будущего, в пределах своих скромных возможностей раз в квартал делает об этом социсследование, но требует расширения, через фокус группы, сбор информации от психологов и т.д. Но что мы точно можем констатировать, так это то, что накопившаяся усталость начинает канализировать через примитивизированный поиск виновных.

2. Отсутствие диалога внутри государства и главное отсутствие адекватных ответов на сложные вопросы. Этакой триггерной точкой для массового старта с*ачей, по-моему, стал яичный скандал в минобороны. Отсутствие адекватного ответа на него (посадки и отставки) не могло не повлечь за собой реакцию общества. Все последующие истории с барабанами и другими дорогими вещами приводят только к одному: агрессии. И эта агрессия от усталости, похоже, будет только нарастать.

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Люди хотят честного диалога. Я понимаю всю сложность такого диалога и желание разного рода видных политиков ХХ века запустить очередные бессодержательные собачьи бои по типу Шустера. Но этот диалог нужно начать.

Сразу хочу особо подчеркнуть единственный марафон: его больше всего критикуют те, кто его не смотрит. Но отдельно стоит обратить внимание: телепросмотры в стране упали примерно в 2 раза по сравнению с 24.02.2022 года. Марафон не является источником информации номер 1. И я персонально считаю, что он до сих пор играет положительную роль

3. Дискуссия о будущем, которой нет, заменяется поиском простых решений в сложных ситуациях. Я не скажу ничего нового, когда констатирую банальную истину: если власть или оппозиция не предлагают картину будущего, люди начинают рыться в настоящем и сами придумывать повестку дня.

Я ни в коем случае не виню простых людей. Я просто призываю и власть, и оппозицию честно говорить о будущем. Не о выборах (а сейчас большая масса экспертов и политиков, де-факто начали выборы), а именно о том, как должна выглядеть Украина потом.

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И последнее. У нас есть все шансы зайти (наверное, уже начали заходить) на новый круг псевдоборьбы с коррупцией. Сейчас массово появляется слово коррупция во всех возможных контекстах. Но коррупция — это производная политической системы государства. Без разбора причин возникновения такой системы, мы снова спустимся до уровня создания очередных антикоррупционных институций или увеличения чьих-либо полномочий. Хотя это никак не отразится на коррупции. Коррупция уменьшается не от введения или отсутствия смертной казни. Коррупцию ломает только уговор элит. А вот об этом, этим же элитам, начавшим выборы под антикоррупционными лозунгами, говорить не хочется.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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