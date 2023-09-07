Кроме предоставления убежища и неоценимой помощи нашим беженцам Румыния как Черноморское и Дунайское государство важно для нас еще и экономически, логистически.

Она действительно надежный партнер Украины, поскольку сама по себе является основополагающе если не антироссийской, то точно не русофильской. Потому что антиимперская.

Румыны как нация сформировались в противостоянии Османской, Австро-Венгерской и Российской империям, что очень напоминает нам историю становления Украины как национального государства.

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Вместе с тем, как член ЕС и НАТО Румыния несколько ограничена партнерами по свободе реагировать на российские вызовы своей безопасности и обороне. Именно этим я объясняю недостаточную или неадекватную реакцию на попадание российских беспилотников по румынской территории.

Это продление игры коллективного Запада в поддавки с рашистами еще с 2014 года. "Их там нет" (с). Их, это российских "шахедов"...

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Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

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