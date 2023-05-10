Последний раз яркое обострение на эту тему было в конце октября 2022 года, когда все шло к тому, что российская группировка в Херсоне либо будет уничтожена, либо ей придется бежать.

В конце концов всей российской группировке пришлось бежать. А на тему ядерного оружия тогда России дали понять, что в ответ на его применение (или даже продолжение шантажа) может быть очень больно. И Россия завалила рот на эту тему.

Прошло более полугода. И вот снова. Только на этот раз даже вскукареки на эту тему не очень смелы.

Мы можем констатировать: сейчас в России какая-то ж*па. Мы можем догадываться какая. И мы догадываемся. Или можем даже не догадываться, какая у них ж*па. И чего они боятся. Но их провокации (информационные) на эту тему вполне прогнозируемы

Поэтому мы можем констатировать: сейчас в России какая-то ж*па. Мы можем догадываться какая. И мы догадываемся. Или можем даже не догадываться, какая у них ж*па. И чего они боятся. Но их провокации (информационные) по этой теме вполне прогнозируемы.

Потому нет, никакой ядерки не будет.

Это очень смелый прогноз (на самом деле нет, потому что он очень очевиден).

А будет очередной сигнал России идти на х**.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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