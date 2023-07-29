Почему в России боятся темы ЛГБТ?
В тюрьме — это способ "опустить" человека. Все их общество воспринимает гей-тему как способ их "опустить"
Один из вопросов, который вызывал у меня удивление – это чрезмерная зацикленность русских на гей-теме. То есть для них это не вопрос прав — не прав, традиций — не традиций и тому подобное. Эта тема вызывает у них животный страх, они явно не воспринимают ее правильно.
Об этом я однажды говорил со знакомым социологом, и он дал очень интересный ответ. Русня так боится этой темы потому, что в тюрьме это способ "опустить" человека. Все их общество воспринимает гей-тему как способ их опустить.
И это доказывает простую истину – в основе современной русской культуры лежит криминальная.
Оно и логично. Вспомните 90-е, когда криминал не только осваивал бизнес-активы, но и массовую культуру (круг, одежду, язык, стиль). Как-то мне попало очень интересное кацапское исследование языка их чиновников в начале 2000-х. Исследование показало, что чиновники используют в разговорном языке до 20% слов из "фени". То есть, уже в начале века криминальная культура доминировала во властных кабинетах.
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Эти тезисы ярко иллюстрируют исследования ИКАР. Отвечая на вопрос: "Если гражданин РФ знает, что нарушив закон для своей выгоды, он не понесет наказание, как он поступит?", 47% сказали, что нарушит, 35% - будет придерживаться закона.
Но гораздо интереснее другой вопрос: "Какое утверждение вам ближе: 1. Сила в законе, его нужно соблюдать 2. Сила в правде, даже если она нарушает закон". 61% русских выбрали 2 вариант.
Почему это важно? Ибо для понимания логики поведения русских в разных ситуациях мы должны знать, что имеем дело с "паханами" и "зеками", а не с "возродителями русского мира". Мы должны понимать, что никакие договоренности с уголовниками не возможны. И это тоже должно осознать Запад. Бандюганы понимают только язык силы, и чтобы они что-то приняли, они должны хорошо получить. Как и гопы на районе, русня захочет "побазарить" только после хороших "оплеух" по морде. По сути, сейчас они и получают их по всей линии фронта.
Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист
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