Случилось так, что вторжение ХАМАСа на территорию Израиля, террористические атаки и массовый расстрел гражданских произошли в момент крупнейшего политического кризиса. Полгода Израиль постоянно находится если не в водовороте досрочной избирательной кампании, то в протестах против судебной реформы, которая предоставляет немало несвойственных полномочий премьер-министру. И пока Беньямин Нетаньяху лишал полномочий Верховный суд страны, до сих пор выполнявший функции сдерживания исполнительной и законодательной власти — рядом происходили вещи, которые существенно подрывали безопасность и оборону.

Например, в знак протеста против узурпации власти премьером в июле были сорваны традиционные сборы резервистов. Еще тогда командование израильской армии сказало, что протест резервистов, отказывающихся явиться на обязательные ежегодные военные сборы, является серьезнейшей угрозой безопасности страны за последние десятилетия. А начальник Генштаба Херцы Ха-Леви намекал, что боеспособность страны уже подорвана и ситуация серьезно ухудшится в считанные недели. В этот же период 160 офицеров штаба ВВС приостановили свою резервную службу в знак протеста против "попыток узурпации власти".

Поэтому вполне логично, почему ХАМАС, за которым густо видны уши новой оси зла Ирана-Китая и России, решил устроить кровавое побоище под годовщину начала войны Судного дня. "Можем повторить", как говорится.

Тут немало параллелей с началом нашей полномасштабной войны. В январе-феврале 2022 года были сорваны учения нашей ТРО, страна билась в дискуссиях, что важнее: дороги или армия, Зеленский игнорировал информацию разведок и звал всех на майские шашлыки.

Собственно, дальше общности политические расходятся. И можно увидеть, как работает страна, для которой война – стиль жизни.

Самое первое, что сделал Беньямин Нетаньяху, чья политика и жажда всеобъемлющего политического контроля бросила тень на армию и разведку — призвал своих самых яростных политических оппонентов формировать правительство национального единства. Предыдущий глава правительства Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганца терпеть не могут Биби, но согласились работать вместе.

Можно, конечно, заметить, что на словах Владимир Зеленский тоже говорил о национальном единстве. Однако на деле — в первые месяцы войны из эфира были выброшены три оппозиционных канала, и, безусловно, не было никакого предложения поработать вместе бывшими премьерами и министрами, которых уважают на Западе и считают способными к диалогам и реформам. Стоит только вспомнить постоянное рычание то на Кличко, то на Порошенко, то на неугодных мэров — и публичные слова об объединении ради победы рассыпаются вдребезги.

На сегодня в Израиле продолжают работать абсолютно все СМИ. Никому в голову не пришло заменить их на мапет-шоу единого телемарафона. Причем в ряде СМИ Нетаньяху критикуют так, как Зеленскому и его близкому окружению и не снилось. Нетаньяху достается на орехи и за попытку диктатуры, и за расшатывание армии политикой и протестами. И за инфантильное отношение к подготовке к нынешней войне — как раз к пятидесятой годовщине Войны Судного дня. Такой силы проблески критики Зеленского начали появляться только после серии интервью летом 2022 года сначала изданию NOS, далее — The Washington post. Где Зеленский признал, что был предупрежден западными разведками заранее, но боялся, что будут политические протесты и его правительство не удержит власть. А еще — просто экономили деньги, не хотели тратить 7 миллиардов на оборону. Поскольку боялись паники, хотя США предупреждали.

Если говорить серьезно о критике Зеленского, она началась после историй о подозрениях в коррупции Кирилла Тимошенко. В октябре 2022 года заместитель Офиса президента умудрился "умыкнуть"

Шевроле Tahoe, который был передан Украине как гуманитарная помощь. А еще раньше его фамилию привязывали к масштабным хищениям гуманитарной помощи в Запорожской и Днепропетровской областях.

Есть ли у израильского правительства какое-нибудь "успокоительное" для маргинальных слоев, для которых не существовало ни войны, ни политической жизни? Нет, никаких "арестовичей" с рассказами о "завершении войны за 2-3 недели" на люди не выпускали. Нетаньяху же взял смелость сказать, что война будет сложной, долгой и будет чрезвычайно дорого стоить в человеческих потерях. Поэтому вполне логично, что общество более чем трезво оценило риски — и на сегодняшний день Израиль мобилизовал 300 000 резервистов для ответа на террористическую атаку и вторжение ХАМАСа.

И, наверное, важно, что в прессе и на телевидении крутят истории обычных людей, которые отразили нападение на кибуц, организовали терроборону, вызвали спецсилы и отвлекали террористов кока-колой.

Также можно быть уверенными, что Беньямин Нетаньяху 100% понесет политическую ответственность, уйдет в отставку и будет долго объяснять коллегам — как так случилось, что страна проморгала подготовку к войне и понесла наибольшие гражданские потери. Как так случилось, что гражданские ищут родных в плену ХАМАСа через соцсети, а террористы упиваются радостью убийства девушек с музыкального фестиваля.

Израиль точно выгребет свою войну и разберется с политиками, которые за собственные рейтинги боялись больше, чем угрозы войны. Но можно ли так же сказать о нас? Особенно в свете свежих обещаний Зеленского пойти снова в президенты, если война будет продолжаться?

Это также история о том, что хайп и халява заканчиваются. И вопрос спасения своего государства, ответственность за ближнего – твое дело, а не кого-то другого. И нельзя жить где-то свою жизнь, потому что нет совершенно безопасных мест. Везде есть соседи, которые захотят воспользоваться правом силы над правом разума.

Специально для Еспресо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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