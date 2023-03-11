Шевченковская премия согласно закону – государственная награда.

Отсутствие указа президента о награждении Шевченковской премией до 9 марта – позор.

Но! Согласно Положению о премиях, которое окончательно утверждено уже Владимиром Зеленским в 2021 году, обнародовать список лауреатов еще до указа президента должен Комитет.

Положение о Национальной премии, утвержденное Указом президента прямо гласит:

Решение Комитета по результатам третьего тура конкурса оформляется протоколом, который подписывает председатель Комитета. Это решение Комитета, а также "длинный" и "короткий" списки обнародуются на официальном веб-сайте Комитета.

По результатам конкурса Комитет готовит и вносит Президенту Украины представление о присуждении Национальной премии и проекте соответствующего Указа Президента Украины".

Глава комитета отмечает, что решение комитетом принято. Впрочем, на сайте оно не обнародовано.

Как мне известно, избранные комитетом проживающие не в Киеве лица были приглашены на вручение государственной награды в столицу на 9 марта. Но вручение не состоялось.

Я прошу председателя Комитета и членов комитета выполнить закон и в соответствии с Положением обнародовать список лауреатов премии. Это никак не мешает провести впоследствии конкурс в дополнительной номинации.

Среди членов Комитета много известных и авторитетных фигур. Уже ясно, что "начальство" не устроили лауреаты. Следуйте нормам закона и опубликуйте список лауреатов. Тогда ответственностью президента будет обнародование соответствующего указа.

Мы сейчас испытываем серьезный вызов для нашего национального достоинства и демократии.

Номинанты на Шевченковскую премию по литературе:

Александр Авербух с книгой стихов "Жидовский король";

Любомир Дереш с романом "Там, где ветер";

Екатерина Калитко с книгой стихов "Орден молчательниц";

Мирослав Лазарук с книгой стихов "Тылинка и литавры";

Владислав Стольников с книгой стихов "Ужин августовского вечера";

Людмила Таран с книгой "Айвенко, или Мужчины – это...";

Артем Чередник (Артем Чех) с романом "Кто ты такой?".

В номинации "Литературоведение и искусствоведение":

"Если бы Бог дал мне прильнуть к университету", "У всякого своя судьба" Виктора Жадька;

"Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" Михаила Назаренко;

"Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты" Людмилы Тарнашинской.

В номинации "Публицистика, журналистика" на победу претендуют:

Ольга Дубчак с книгами "Слышать на украинском" и "Видеть на украинском";

Павел Казарин с книгой "Дикий Запад Восточной Европы";

документальный сериал "Деокупация" Богдана Логвиненко, Николая Носка и Карины Пилюгиной;

публицистика 2017-2022 годов Виталия Портникова;

Светлана Черная с книгой "Украинская церковь и московские мифы".

На отличие в номинации "Визуальные искусства" претендуют:

мультимедийная выставка "Имерсивный мир Тараса Шевченко" Наталии Делиевой, Валерия Костюка, Таисии Пода;

серия работ "Анатомия Беспозвоночных" Виталия Кравца.

В номинации "Музыкальное искусство":

Проект "Любимые классики" Марии Бурмаки;

аудиоальбом "Песни Украинской революции" Тараса Компанийченко, Сергея Охримчука, Северина Данилейко, Ярослава Крысько, Максима Бережнюка;

музыкальный альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБЬЮТ" Евгения Петриченко, Богдана Плиша, Ольги Кононенко;

концертная программа "Зацвела в долине красная калина" Александра Тищенко и Юрия Курача.

В номинации "Киноискусство":

Фильм "Клондайк" Марины Горбач;

телевизионный сериал "МАМА" – Олеся Жураковская (исполнительница главной роли), Валентина Руденко (авторка идеи и сценария), Тарас Ткаченко (режиссер-постановщик), Татьяна Куц и Виктория Горенштейн (продюсер);

документальный сериал "Колапс. Как украинцы разрушили империю зла" Александра Зинченко и Сергея Лысенко;

фильм "Земля голубая, как апельсин" Ирины Цилык.

В номинации "Театральное искусство":

режиссер Алексей Гнатковский с комедией Уильяма Шекспира "12 ночь или Что себе хотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко;

спектакль "Филоктет. Античный рейв" по пьесам Софокла и Гайнера Мюллера Львовского академического драматического театра имени Леси Украинки (режиссер Дмитрий Захоженко, сценограф Алексей Хорошко, художница по костюмам Мария Антоняк, актеры Оксана Цимбалист и Василий Сидор.

Вот список членов Комитета, который должен обнародовать уже принятое решение по результатам третьего тура:

Макаров Юрий Владимирович - журналист, телеведущий, писатель, председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Гундорова Тамара Ивановна – литературовед, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заместитель председателя Комитета

Богомазов Дмитрий Михайлович – главный режиссер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Войтенко Владимир Николаевич - киновед

Гарбузюк Майя Владимировна - театровед

Госипольский Ростислав Любомирович - директор - художественный руководитель Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Зюбина Римма Анатольевна - актриса театра и кино

Кочубинская Татьяна Анатольевна - искусствовед, куратор

Мазур Алла Григорьевна - телеведущая, журналист

Морозова Любовь Сергеевна - музыковед, художественный руководитель государственного предприятия "Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины"

Панасов Игорь Валерьевич - музыкальный критик, журналист

Плоскина Виктор Михайлович - главный дирижер коммунального учреждения "Театрально-зрелищное учреждение культуры "Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества"

Ралко Влада Валентиновна - художник

Рашковецкий Михаил Маркусович - искусствовед, арткритик, куратор

Синькевич Юлия Львовна - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля

Славинская Ирина Ивановна - литературовед, переводчик

Сливинский Остап Тарасович – поэт, литературовед, переводчик

Стасиневич Евгений Александрович – литературный критик, литературовед.