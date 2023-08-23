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OPINION

Почему уволили Суровикина? Кто будет ответственен за осенние обстрелы

23 августа, 2023 среда
16:01
Мнение

"Армагеддона" слили в канализацию. Появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин уволил с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Сергея Суровикина. Причина - отчет контрразведки в связи с мятежом Евгения Пригожина

Так что вполне возможно, что сброс такого тяжеловеса и военного преступника в Сирии и Украине как раз и стал скрытой миссией главы ЧВК "Вагнер" — выявить наиболее буйных и нестабильных. И убрать их как можно дальше. А потом, когда дело дойдет до стола переговоров, всегда можно сказать: "Вот виновник! А мы ни при чем".

Суровикин до недавнего времени был одним из самых видных генералов. О его сирийских подвигах писали героические песни. Вот здесь можно послушать один из шедевров.

Свой пост командующего Воздушно-космическими силами он получил после применения тактики ковровых бомбардировок в Сирии. Где-то такую тактику в отношении Украины РФ хотела применить в Украине. Однако нужно признать, что здесь Путин ошибся — они планировали уничтожить нашу систему ПВО. А с теми, кто уцелел или выжил — планировали договориться. Однако уже в первый день вторжения российские оккупанты просчитались. Вот что недавно в Едином телемарафоне сказал генерал-лейтенант Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук: "Приказ был отдан в 3.50 - всю военную авиацию подняли в воздух, поскольку ожидалось, что в первую очередь РФ будет бить по аэродромам, инфраструктуре, зенитным комплексам и радиолокационных средствах. Вся техника была рассредоточена, а подразделения изменили свою дислокацию. Нам удалось сохранить то вооружение и технику, которую сейчас имеем".

Конкретно сохранившиеся люди и ресурсы смогли поломать главную задачку, ради которой Суровикина ставили управлять оккупационной группой русских военных. Именно он дебютировал массированными и регулярными обстрелами энергетической инфраструктуры.

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В этой должности он пробыл до января 2023 года, после чего ее занял начальник Генштаба Валерий Герасимов, а Суровикин стал заместителем. Тогда кадровую ротацию объясняли повышением уровня руководства так называемой "специальной военной операцией" и расширением масштабов задач. Если же перевести на человеческий язык — тогда высшее политическое руководство заговорило о возможном прорыве на Юге, тогда российские оккупанты попытались активно наступать в районе Угледара — и понадобился более профессиональный человек, а не медийный. Именно поэтому Герасимова снова вернули на менеджера топ-уровня.

Тем более, в отличие от Герасимова, достаточно флегматичного автора "гибридной войны" Суровикина целый год накачивали медийкой.

Среди всех российских генералов Суровикин, наверное, имеет одну из самых пестрых биографий. Когда генералу "Армагеддону" было 24 года, он руководил батальоном Таманской дивизии, который пытался протиснуть митингующие баррикады во время августовского путча 1991 года. Тогда под колесами бронетехники погибли три человека, а сам Сергей на несколько месяцев загремел в тюрьму. Однако впоследствии его отпустили, потому что "он выполнял указания руководства". Затем Суровикин попал в скандалы с незаконной покупкой пистолета.

Прославился любовью к расправам во время Второй чеченской кампании. Кроме того, в 2004 году после разговора на повышенных тонах в кабинете генерала застрелился его непосредственный заместитель.

Источники американской разведки подтвердили NYT и FT, что Суровикин был в курсе подготовки мятежа Пригожиным. И по всей вероятности планировал в случае его успешной реализации занять место Сергея Шойгу. Поэтому очень логично, что слишком амбициозного чиновника на каком-то этапе немного "потеряли".

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Однако не стоит радоваться, что увольнение одиозного "Армагеддона" принесет некоторое облегчение нашим специалистам по чистому небу. На должность временно исполняющего обязанности назначили его первого заместителя и начальника штаба ВКС Виктора Афзалова.

Этот российский генерал-лейтенант принимал непосредственное участие в планировании и организации российского военного вторжения 24 февраля 2022 в Украину. Ответственный за планирование авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. Был командующим 11-й армией ВВС и ПВО из Хабаровска.

Эта армия "засветилась" в геноциде украинского народа, и на сайте ГУР МО можно найти имена и адреса всех преступников.

Повышение Афзалова британская разведка связывает со страхом Путина после нанесения нашими войсками ударов в российские тылы.

"Вероятно, что руководство Воздушно-космических сил РФ находится под сильным давлением для улучшения противовоздушной обороны над западной частью России. В последние месяцы сильно увеличился диапазон угроз, проникающих вглубь России", - говорится в отчете минбороны Великобритании.

В открытых источниках можно найти информацию о мэрии Хабаровска, которая несколько раз передавала 11-й армии ВВС и ПВО радиостанции, тепловизоры, оптические прицелы и специальные наушники, которые могут улавливать определенные шумы.

"Мы уже приобретали такое оборудование для других воинских подразделений и знаем, что оно хорошо себя зарекомендовало на поле боя. С его помощью можно обнаружить противника на большом расстоянии. Как и в прежние времена - все для фронта, все для победы!",— похвастался мэр Хабаровска Сергей Кравчук в интервью "Комсомольской правде".

Хотя российское пропагандистское СМИ умалчивает, где именно этот фронт и какого именно "противника" надо снять с помощью оптического прицела — мы все понимаем, что речь идет об Украине и наших людях.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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російська армія
Война с Россией
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