Почему умер "бессмертный полк"?
Традиционной акции в Москве и других городах России не будет
Почему Кремль отменил свою традиционную акцию "Бессмертный полк" 9 мая?
Причин несколько.
- Первая. Они боятся, что в толпе будет много портретов погибших в Украине. И это риск.
- Вторая. Что в принципе на улицу выйдут неконтролируемые люди. А может, даже с лозунгами "Нет войне".
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Не удивлюсь, если и парад на Красной площади будет "ужат" до минимума.
Об авторе. Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком"
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