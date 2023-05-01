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OPINION

Почему умер "бессмертный полк"?

Виктор Шлинчак
1 мая, 2023 понедельник
08:06
Мнение

Традиционной акции в Москве и других городах России не будет

Почему Кремль отменил свою традиционную акцию "Бессмертный полк" 9 мая?

Причин несколько.

  • Первая. Они боятся, что в толпе будет много портретов погибших в Украине. И это риск.
  • Вторая. Что в принципе на улицу выйдут неконтролируемые люди. А может, даже с лозунгами "Нет войне".

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Не удивлюсь, если и парад на Красной площади будет "ужат" до минимума.

Источник

Об авторе. Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком"

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