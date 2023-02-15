Не очень люблю, когда мы себя критикуем за сварливость и вечное недовольство. Отчасти это, конечно, выглядит глупо и мелочно. Особенно когда мы что-то недочитаем, недоучим, и несемся разводить измену.

Но во многих других случаях эти черты являются нашей безусловной добродетелью.

Музей Метрополитен взял и признал Репина, Айвазовского и Куинджи украинскими художниками. И переименовал картину Дега "Русские танцовщицы" в "Танцовщицы в украинском наряде". Сменить название почти год назад просила и художница Мариам Наем, но в музее не отреагировали, в отличие от Лондонской национальной галереи.

Музей Метрополитен взял и признал Репина, Айвазовского и Куинджи украинскими художниками. И переименовал картину Дега "Русские танцовщицы" на "Танцовщицы в украинском наряде"

Это существенный сдвиг в мире визуального искусства в нашу пользу. И в этом огромная заслуга Оксаны Семеник, которая в течение двух месяцев просто выедала этому музею мозг — писала сообщения в твиттере, тегала их, просила тегать других и писать письма с объяснениями, почему у них все неправильно подписано. А также других специалистов, которые собрались вместе и переломили эту ситуацию.

А перед этим была ситуация в американском музее Zimmerli, которых нужно было доколупать, что часть их russian art нужно тоже переименовать. А до этого нужно было доказывать, что Казимир Малевич не русский. А украинский, потому что он сам себя так определял.

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Я сейчас делаю много интервью с нашими культурными дипломатами (как официальными, так и нет), просто невероятными людьми с железными нервами. Они работают в разных странах и постепенно убеждают иностранцев то в одном, то в другом. И большинство мне рассказывает об этой реакции: вы, украинцы, что-то вечно всем недовольны.

Начиная с Каннского кинофестиваля. Типа, что вы хотите? Мы запретили российскую делегацию, но вам все мало. Вы недовольны, что приехали российские журналисты, которые вдруг стали латвийскими (латвийские киножурналисты также офигели). Недовольны, что фестиваль откроет фильм с названием "Z", а ведь это просто про зомби история, чего вы прицепились? Недовольны, что в программу взяли фильм "диссидента" Серебрянникова, чтобы он на пресс-конференции посочувствовал мертвым российским военным, призвал помогать их семьям и снять санкции с Абрамовича.

Чего вы, бл*дь, всем недовольны, украинцы?

Что касается Малевича, — мы тоже недовольны. Ибо как только его с боем признали украинцем, оказывается, что опять не все слава богу. Потому что его по-английски нужно писать не Kazimir Malevich, а Kazymyr Malevych. И не "Танцовщицы в украинском наряде", а "Украинские танцовщицы". Но уж пусть, спасибо что хоть так.

Вся проблема в том, что менять нужно огромный пласт материалов и человеческого сознания, а процесс идет очень медленно. И после каждой маленькой уступки иностранцы считают, что все неточности исправлены, а от них и дальше чего-то хотят

Вся проблема в том, что менять нужно огромный пласт материалов и человеческого сознания, а процесс идет очень медленно. И после каждой маленькой уступки иностранцы считают, что все неточности исправлены, а от них и дальше чего-то хотят.

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Оксана рассказала, что мировые специалисты по визуальному искусству и дальше будут тяжело идти на признание украинских художников украинскими. Ибо на протяжении жизни они знали, что это все русское, изучали это в университетах, писали статьи и научные работы, опираясь на эти представления. Вдруг оказывается, что все это – bullshit. А потому все люди, которые берут на себя обузу с ними вести диалоги, так или иначе будут слышать упреки в своем постоянном недовольстве.

Но история "Метрополитена", думаю, запустит определенный автоматический процесс. Потому что в таких историях стоит достучаться до кого авторитетного, а с другими уже будет немного легче.

Ну и надо признать, что эта наша история вовсе не оригинальна, а как раз типична для сообществ, которые очень долго было лишены прав и субъектности. Афроамериканцы тоже всем были недовольны после отмены рабства. То ККК им не нравился, то сиденья на задних местах автобуса и отдельные туалеты. Скандалисты.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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