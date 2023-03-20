Украинцы – суперуникальная нация!

Смотрите сами.

Пока Мир постепенно сваливается в хаос – пандемии, войны, природные катаклизмы... Нам обещают засухи, наводнения, цены и новые землетрясения...

Украинцы в то же время — нация, которая уже последние 400 лет выживает, успешно преодолевает хаос — войны, империи и их развал, более 140 попыток стереть наш язык и голодомор.

Читайте также: О какой Украине я мечтаю

Украинцы одновременно — нация, которая уже последние 400 лет выживает, успешно преодолевает хаос — войны, империи и их развал, более 140 попыток стереть наш язык и голодомор.

А причина – наши уникальные качества, которые есть только у нас.

1. Свобода как ценность и стремление к ней

Нас невозможно ее лишить, любая попытка сделать это рождает внутри нас ураган!

Это наш генетический код!

2. Самоорганизация и сетецентричность (без руководящей "руки партии")

Примеры – Майданы, волонтерские движения – сотни миллионов долларов, которые мы собираем (не договариваясь) на помощь нашим воинам (включая покупку боевых дронов, спутников и тысяч авто), и...

Украинцы — сетевая нация, эдакий "социальный блокчейн". Второго такого примера не знаю

Читайте также: Игрок или Медоед. Сценарии для Украины

Украинцы — сетевая нация, эдакий "социальный блокчейн". Другого такого примера не знаю.

3. Смелость

Километровые колонны вражеских танков остановили простые украинцы.

Я помню очереди в военкоматы и очереди за раздачей оружия.

У европейцев, по статистике, с оружием готовы защищать свою страну 30%-40%.

У украинцев более 50%-80%. И это понимая, что от конкретного неприятеля т.Н. 2-ю армию мира, а не от абстрактного противника...

4. Приспособляемость и креатив

Какие решения наши простые украинцы находят на фронте. Обустройство окопов, использование дронов, создание систем связи.

А наша всеобщая подготовка к блекаутам? Я не знаю ни одного человека, который не имел плана "б" и даже "в")).

Мы уникальны и в этом наша сила и гарантия нашего успешного процветающего будущего!

Но сначала победим!

Источник

Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.