Почему украинцы – суперуникальная нация
Украинцы — сетевая нация, эдакий "социальный блокчейн". Второго такого примера не знаю
Украинцы – суперуникальная нация!
Смотрите сами.
Пока Мир постепенно сваливается в хаос – пандемии, войны, природные катаклизмы... Нам обещают засухи, наводнения, цены и новые землетрясения...
Украинцы в то же время — нация, которая уже последние 400 лет выживает, успешно преодолевает хаос — войны, империи и их развал, более 140 попыток стереть наш язык и голодомор.
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Украинцы одновременно — нация, которая уже последние 400 лет выживает, успешно преодолевает хаос — войны, империи и их развал, более 140 попыток стереть наш язык и голодомор.
А причина – наши уникальные качества, которые есть только у нас.
1. Свобода как ценность и стремление к ней
Нас невозможно ее лишить, любая попытка сделать это рождает внутри нас ураган!
Это наш генетический код!
2. Самоорганизация и сетецентричность (без руководящей "руки партии")
Примеры – Майданы, волонтерские движения – сотни миллионов долларов, которые мы собираем (не договариваясь) на помощь нашим воинам (включая покупку боевых дронов, спутников и тысяч авто), и...
Украинцы — сетевая нация, эдакий "социальный блокчейн". Второго такого примера не знаю
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Украинцы — сетевая нация, эдакий "социальный блокчейн". Другого такого примера не знаю.
3. Смелость
Километровые колонны вражеских танков остановили простые украинцы.
Я помню очереди в военкоматы и очереди за раздачей оружия.
У европейцев, по статистике, с оружием готовы защищать свою страну 30%-40%.
У украинцев более 50%-80%. И это понимая, что от конкретного неприятеля т.Н. 2-ю армию мира, а не от абстрактного противника...
4. Приспособляемость и креатив
Какие решения наши простые украинцы находят на фронте. Обустройство окопов, использование дронов, создание систем связи.
А наша всеобщая подготовка к блекаутам? Я не знаю ни одного человека, который не имел плана "б" и даже "в")).
Мы уникальны и в этом наша сила и гарантия нашего успешного процветающего будущего!
Но сначала победим!
Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
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