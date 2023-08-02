Если в прошлый раз было недоразумение с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, то теперь уже "выясняются" отношения с Польшей.

Безусловно, что для Украины не очень приятен факт ограничения на импорт украинского зерна, но кто хоть немного интересуется этой темой, то наверняка знает, что зерно не всегда проходит в полном объеме транзитом через европейские страны и в частности Польшу.

Надо перестать воровать не только в Украине, но и не делать этого за пределами Украины, потому что наши партнеры такое не будут терпеть и делать вид, что ничего не происходит. И для польских фермеров появление на рынке Польши контрабандного украинского зерна отнюдь не является проявлением дружбы и партнерства.

Поэтому Польша и выступает за ограничение, а представители действующей власти в ответ делают ненужные заявления, потому что не хотят поверить, что контрабанда, это не правильно, и совсем не думают о последствиях, когда делают соответствующие заявления или комментарии по действиям Польши.

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Такая невзвешенная позиция действующей власти и стала причиной заявления главы Бюро международной политики при президенте Польши Марцина Пшидача в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна, в которой он, комментируя польским СМИ требование пяти стран ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна, заявил, что Киеву "следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша играла для Украины в последние месяцы и годы".

Когда действующая власть перестанет заниматься или покрывать контрабанду и начнет думать, что говорит, обвиняя Польшу в недружественных действиях по отношению к украинскому зерну, тогда такие вопросы не будут появляться и обсуждаться.

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Об авторе. Виталий Бала, политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций

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