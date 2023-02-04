Почему украинцы считают, что чиновники должны работать за копейки
Сколько людей понимает, что на таких условиях будут готовы работать только отмороженные авантюристы
Разнообразные события последней недели показали, что подавляющее большинство людей уверено:
1. Чиновник должен получать низкую зарплату.
2. Относительно чиновника не действует презумпция невиновности.
3. Любое заблуждение чиновника рассматривается как коррупция.
4. У чиновника нет личной жизни.
Ядовитая ненависть украинцев к власти была сформирована веками безгосударственности и оккупационным гнетом, советским тоталитаризмом и неудачами создания первых лет независимости.
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Интересно, какая часть людей понимает, что на таких условиях будут готовы работать только отмороженные авантюристы, которые верят в свою способность быстро нахватать побольше и убежать как можно дальше.
С началом войны я поверил, что украинцы прекратили ненавидеть свое государство (не путать со страной, которую мы всегда искренне любили), что открывает нам наконец путь к устойчивой и модерной государственности. Эта ядовитая ненависть была сформирована веками безгосударственности и оккупационным гнетом, советским тоталитаризмом и неудачами создания первых лет независимости. И вот с началом войны ситуация вроде бы изменилась.
Но нет.
Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии
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