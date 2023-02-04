Разнообразные события последней недели показали, что подавляющее большинство людей уверено:

1. Чиновник должен получать низкую зарплату.

2. Относительно чиновника не действует презумпция невиновности.

3. Любое заблуждение чиновника рассматривается как коррупция.

4. У чиновника нет личной жизни.

Ядовитая ненависть украинцев к власти была сформирована веками безгосударственности и оккупационным гнетом, советским тоталитаризмом и неудачами создания первых лет независимости.

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Интересно, какая часть людей понимает, что на таких условиях будут готовы работать только отмороженные авантюристы, которые верят в свою способность быстро нахватать побольше и убежать как можно дальше.

С началом войны я поверил, что украинцы прекратили ненавидеть свое государство (не путать со страной, которую мы всегда искренне любили), что открывает нам наконец путь к устойчивой и модерной государственности. Эта ядовитая ненависть была сформирована веками безгосударственности и оккупационным гнетом, советским тоталитаризмом и неудачами создания первых лет независимости. И вот с началом войны ситуация вроде бы изменилась.

Но нет.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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