Почему украинцы беженцы не будут возвращаться из Польши?
Вернутся только те, кто не смог прижиться в Европе или у кого были лучшие условия дома
Из Польши в Украину планируют вернуться около 47% беженцев. Об этом говорится в данных исследования "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы". Исследование провели специалисты Миграционной платформы EWL, Фонд EWL и Центр Восточно-Европейских студий Варшавского Университета.
Это говорит о том, что 53% наших сограждан решили остаться за границей в Польше или переехать в другое европейское государство. В ноябре 2022 года таковых было 18%. В марте 2023 года – 45%. Сейчас количество не планирующих возвращаться увеличилось до 53%.
Читайте также: Кнут или пряник? Украину действительно ждет демографический кризис
Тенденцию несложно спрогнозировать. Если Украина не будет общаться с беженцами, не будет заниматься поддержанием их связей с Родиной и не будет заниматься адвокацией, то количество не вернувшихся увеличится. А если вспомнить, что и через полтора года нет программы правительства по мотивации возвращения беженцев после войны, в которое было бы все, что я перечислил раньше, то можно легко спрогнозировать, что тенденция сохранится. И тогда лучше, на что может надеяться Украина, это возвращение 30%, как это было в Сербии и Хорватии, так же ничего не делавших для мотивации возвращения.
Вернулись только те, кто не смог прижиться в Европе или у кого были лучшие дома. Те же 30%. Если ничего не изменится в отношении государства к беженцам, то будем иметь такие же цифры, а может и хуже.
Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.95
Покупка 36.95Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное