Из Польши в Украину планируют вернуться около 47% беженцев. Об этом говорится в данных исследования "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы". Исследование провели специалисты Миграционной платформы EWL, Фонд EWL и Центр Восточно-Европейских студий Варшавского Университета.

Это говорит о том, что 53% наших сограждан решили остаться за границей в Польше или переехать в другое европейское государство. В ноябре 2022 года таковых было 18%. В марте 2023 года – 45%. Сейчас количество не планирующих возвращаться увеличилось до 53%.

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Тенденцию несложно спрогнозировать. Если Украина не будет общаться с беженцами, не будет заниматься поддержанием их связей с Родиной и не будет заниматься адвокацией, то количество не вернувшихся увеличится. А если вспомнить, что и через полтора года нет программы правительства по мотивации возвращения беженцев после войны, в которое было бы все, что я перечислил раньше, то можно легко спрогнозировать, что тенденция сохранится. И тогда лучше, на что может надеяться Украина, это возвращение 30%, как это было в Сербии и Хорватии, так же ничего не делавших для мотивации возвращения.

Вернулись только те, кто не смог прижиться в Европе или у кого были лучшие дома. Те же 30%. Если ничего не изменится в отношении государства к беженцам, то будем иметь такие же цифры, а может и хуже.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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