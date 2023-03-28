Почему украинской литературе не хватает интересных историй
Лично я считаю, что придумать яркую, нетривиальную историю – одна из самых трудных задач
Господа художники и ценители! Есть ко всем вопросы.
Считается, что в нашей киноиндустрии одно из самых слабых, если не самое слабое место – истории. Об этом говорят постоянно.
Я сказала бы, что это характерно и для современной литературы. Это значит, что найдется крайне мало ярких сюжетов и персонажей, которые бы запоминались и становились сначала популярными, а впоследствии, может, и культовыми.
Лично я считаю, что придумать яркую, нетривиальную историю – одна из самых трудных задач. Читаю кучу сучукрлита где-то с 2006 года и вряд ли смогу вспомнить вот прям нечто особенное. Может, первые романы Любка Дереша, считаю, что "Культ" и "Поклонение ящерице" - именно то для старших классов и студенческих лет.
В нашей киноиндустрии одно из самых слабых, если не самое слабое место – истории. Об этом говорят постоянно. Я бы сказала, что это характерно и для современной литературы
Из Жадана годами помню отрывки из "Депеш Мод" - все эти "кошмарные Джизусы" и "мохнатые пальцы Степана Галябарды". Но сюжет — без напоминания хз, что там было.
Кто у нас мастер из этого дела, так это Люко Дашвар. Читать это действительно невозможно, но сами истории она придумывает довольно неплохие, со сложными характерами (насколько это возможно в таком жанре) и непредсказуемыми коллизиями.
Читайте также: О кадровом голоде и отсутствии "самоубийц"
Ну и Курков. Он здесь у нас сейчас на международного Букера претендует со "Львовской гастролью Джими Гендрикса", а недавно с "Серыми пчелами" попал в список Нью-Йоркера.
"Мои мысли тихие" Антонио Лукича — да. Думаю, его "Люксембург, Люксембург", который уже скоро выйдет в прокат, будет таким же.
В прокате "Памфир" – с характерами героев – там тоже прорыв. "Поймать Кайдаша" – естественно.
Конечно, я не критикую плохо выраженный сюжет или вообще его отсутствие. Сейчас набегут знатоки искусства в комментарии — я этого не выдержу. Искусство, особенно то, которое претендует на какую-то интеллектуальность, должно быть разным и постоянно что-то искать как в содержании, так и в форме.
Но мне крайне не хватает именно первого.
Читайте также: Идиотов все-таки меньше, прекращаем обобщать всю нацию по неадекватам
Когда-то я была на лекции изральской шоуранерши. Она сказала, что у них не так много денег, но потрясать хочется. Поэтому они сделали ставку на истории и преуспевают в этом. Тогда украинцы в зале нервно смеялись.
Я хотела бы спросить у профессионалов — в чем вообще наша проблема? Почему мы не производим интересных историй, хотя имеем просто невероятную для них основу. Сразу напишу свою версию — все из-за неимения смелости
Поэтому я хотела бы спросить у профессионалов — в чем вообще наша проблема? Почему мы не производим интересных историй, хотя имеем просто невероятную для них основу.
Сразу напишу свою версию — все из-за неимения смелости. Мы не можем решиться думать свободно, вне привычных принципов, нарушать правила, переживаем кто что скажет и подумает. Не можем идти против традиционных представлений и избегаем острых углов.
Читайте также: Неизвестный Орвелл
С таким принципом выходит что-то пресное. Отсюда и скучные патриотфильмы с идеальными персонажами, ведь как наших героев показать как-то не так? А я хочу фильм, в котором будут е*нуты отношения между Марком Вовчком и Пантелеймоном Кулишом. Или о фриковатом Николае Костомарове. Блин, как хорошо, что у нас есть Домонтович, который написал это.
А вопрос к читателям и зрителям таков. Какие персонажи и сюжеты из кино и литературы периода независимости вам действительно запомнились? И почему.
Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.73
Покупка 37.73Продажа 38.53
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное