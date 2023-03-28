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OPINION

Почему украинской литературе не хватает интересных историй

Лена Чиченина
28 мартa, 2023 вторник
20:03
Мнение

Лично я считаю, что придумать яркую, нетривиальную историю – одна из самых трудных задач

Господа художники и ценители! Есть ко всем вопросы.

Считается, что в нашей киноиндустрии одно из самых слабых, если не самое слабое место – истории. Об этом говорят постоянно.

Я сказала бы, что это характерно и для современной литературы. Это значит, что найдется крайне мало ярких сюжетов и персонажей, которые бы запоминались и становились сначала популярными, а впоследствии, может, и культовыми.

Лично я считаю, что придумать яркую, нетривиальную историю – одна из самых трудных задач. Читаю кучу сучукрлита где-то с 2006 года и вряд ли смогу вспомнить вот прям нечто особенное. Может, первые романы Любка Дереша, считаю, что "Культ" и "Поклонение ящерице" - именно то для старших классов и студенческих лет.

В нашей киноиндустрии одно из самых слабых, если не самое слабое место – истории. Об этом говорят постоянно. Я бы сказала, что это характерно и для современной литературы

Из Жадана годами помню отрывки из "Депеш Мод" - все эти "кошмарные Джизусы" и "мохнатые пальцы Степана Галябарды". Но сюжет — без напоминания хз, что там было.

Кто у нас мастер из этого дела, так это Люко Дашвар. Читать это действительно невозможно, но сами истории она придумывает довольно неплохие, со сложными характерами (насколько это возможно в таком жанре) и непредсказуемыми коллизиями.

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Ну и Курков. Он здесь у нас сейчас на международного Букера претендует со "Львовской гастролью Джими Гендрикса", а недавно с "Серыми пчелами" попал в список Нью-Йоркера.

"Мои мысли тихие" Антонио Лукича — да. Думаю, его "Люксембург, Люксембург", который уже скоро выйдет в прокат, будет таким же.

В прокате "Памфир" – с характерами героев – там тоже прорыв. "Поймать Кайдаша" – естественно.

Конечно, я не критикую плохо выраженный сюжет или вообще его отсутствие. Сейчас набегут знатоки искусства в комментарии — я этого не выдержу. Искусство, особенно то, которое претендует на какую-то интеллектуальность, должно быть разным и постоянно что-то искать как в содержании, так и в форме.

Но мне крайне не хватает именно первого.

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Когда-то я была на лекции изральской шоуранерши. Она сказала, что у них не так много денег, но потрясать хочется. Поэтому они сделали ставку на истории и преуспевают в этом. Тогда украинцы в зале нервно смеялись.

Я хотела бы спросить у профессионалов — в чем вообще наша проблема? Почему мы не производим интересных историй, хотя имеем просто невероятную для них основу. Сразу напишу свою версию — все из-за неимения смелости

Поэтому я хотела бы спросить у профессионалов — в чем вообще наша проблема? Почему мы не производим интересных историй, хотя имеем просто невероятную для них основу.

Сразу напишу свою версию — все из-за неимения смелости. Мы не можем решиться думать свободно, вне привычных принципов, нарушать правила, переживаем кто что скажет и подумает. Не можем идти против традиционных представлений и избегаем острых углов.

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С таким принципом выходит что-то пресное. Отсюда и скучные патриотфильмы с идеальными персонажами, ведь как наших героев показать как-то не так? А я хочу фильм, в котором будут е*нуты отношения между Марком Вовчком и Пантелеймоном Кулишом. Или о фриковатом Николае Костомарове. Блин, как хорошо, что у нас есть Домонтович, который написал это.

А вопрос к читателям и зрителям таков. Какие персонажи и сюжеты из кино и литературы периода независимости вам действительно запомнились? И почему.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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