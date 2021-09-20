Почему украинский полковник Болбочан вошел в Симферополь, но не покорил Крым. объясняет историк

Это пояснил историк Сергей Громенко в эфире Еспресо.TV .



Прежде всего следует помнить, что Болбочан шел в Крым не один. Одновременно с ним туда двигались немцы.



"Пока украинцы с немцами шли параллельными путями, немцы - с севера от Перекопа, а украинцы - через Чонгар, то есть с северо-востока, между ними существовала конкуренция. Но после того, как украинцы первыми вступают в Симферополь, немцы понимают, что еще один-два дня и будет занят Севастополь и флот и все немецкие планы пойдут крахом, - вот тут уже немцы начинают сопротивляться украинским войскам.



Если 24 апреля украинцы входят в Симферополь, то уже 25 апреля немецкий командующий Роберт фон Кош выдвигает Болбочану ультиматум: вы дальше не двигаетесь, иначе мы будем препятствовать вам с оружием ", - рассказал Громенко в программе " Историческая правда с Вахтангом Кипиани ".



Таким образом украинские силы вынуждены были остановиться вблизи симферопольского железнодорожного вокзала.



На флоте об этом узнали, добавил Сергей Громенко, и решили не подчиняться Германии - сняли поднятые перед этим флаги Украины, так как у моряков и капитанов была готовность присягнуть на верность украинскому народу, а не немецкому, - и решили спасать флот путем эвакуации в Новороссийск.



Тоже самое можно сказать и о местных жителях Крыма, заметил Громенко. Независимо от этнического происхождения, они преимущественно имели готовность признать юрисдикцию Украины. Соответствующие договоренности были достигнуты и с политической элитой крымских татар.

