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OPINION

Почему Украине важны танки Леопард-2, Абрамс и Челленджер-2 и что они изменят?

26 января, 2023 четверг
14:04
Мнение

Танки НАТО лучше оптимизированы для боя в условиях современной сетецентрической войны, к которой не готова российская армия

1. Наличие большого боекомплекта для 120 мм пушек на складах стран НАТО. Танковая пушка калибра 120 мм широко распространена в мире и запасов в мире много, хватит надолго даже при интенсивном применении. Это ключевое, почему нам нужны эти танки.

2. Нам передают роту самых современных танков Леопард-2А6 с современной автоматизированной системой управления огнем, охлаждающими тепловизионными прицелами, защищенными от помех связью и автоматизированной системой управления, позволяющей получать максимальную информацию о противнике и наших подразделениях. Применение сенсоров снабжено надежной вспомогательной силовой установкой. Такие танки – одни из лучших в мире в своем классе на данный момент. Танков такого класса у России нет, Леопард-2А6 имеет значительные преимущества над лучшим российским Т-90М. Прорыв по всем основным показателям. Другие леопарды являются не такими современными машинами, но могут быть модернизированы.

Такие танки – одни из лучших в мире в своем классе на данный момент. Танков такого класса у России нет, Леопард-2А6 имеет значительные преимущества над лучшим российским Т-90М. Прорыв по всем основным показателям. Другие леопарды являются не такими современными машинами, но могут быть модернизированы.

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3. Изменение тактики применения танков. Танки НАТО не предназначены для скоростных "прорывов" в посадки, они намного тяжелее, от 60 до 70 тонн против 45 тонн у танков советских образцов Т-64, Т-72, Т-80, Т-90. И попытка использовать их в каком-то быстром блицкриге так, как танки советского образца, то есть все вперед под сопровождение артиллерии, на донбасском черноземе, будет обречена на поражение, потому что без детальной разведки местности и маршрутов движения танки просто застрянут. Танки НАТО оптимизированы под современную тактику поиска и уничтожения противника, его экипаж работает как "охотник-убийца". То есть для обнаружения и наблюдения целей и поражения высокоточной пушкой. Танки оптимизированы для уничтожения противника на наиболее опасных участках фронта. В танках НАТО экипаж может воевать долго, там гораздо более комфортные условия и максимально высокая защищенность людей.

4. Изменение системы эксплуатации и ремонта. Это слабое место нашей армии. Танки НАТО требовательны к профессионалам, их нельзя доверять слабо подготовленным танкистам. Если нарушать условия эксплуатации, не подготовить квалифицированные экипажи и ремонтные подразделения, не иметь запасных частей, "бодяжить" горючее и смазки, танки быстро выйдут из строя и застрянут всеми своими 60-70 тоннами. И эвакуировать такую махину будет крайне тяжело, поскольку техники, которая могла вытащить такой танк, у нас немного.

Танки НАТО требовательны к профессионалам, их нельзя доверять слабо подготовленным танкистам. Если нарушать условия эксплуатации, не подготовить квалифицированные экипажи и ремонтные подразделения, не иметь запасных частей, "бодяжить" горючее и смазки, танки быстро выйдут из строя

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5. Танки НАТО лучше всего оптимизированы для боя в условиях современной сетецентрической войны, к которой не готова российская армия. Применение в комплексе с эффективной тактической разведкой, дронами, качественное управление и взаимодействие позволит танкистам на Леопардах быстро находить и поражать любые цели на поле боя на дальности прямого наведения. Эти танки могут стать настоящими защищенными информационными хабами, для этого необходимо обеспечить экипажам необходимый уровень ситуационной осведомленности.

6. Абсолютного оружия не существует. Если применение танков НАТО не соответствует их характеристикам, они будут теряться так же, как и любые другие танки. Боевая эффективность и потери танков НАТО зависят от качества управления на всех уровнях, прежде всего. Это не советское и русское оружие, которое проектировалось как массовое. Танки НАТО – это оружие качественного преимущества. С качественным управлением и применением, качественные танки будут доминировать на поле боя.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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