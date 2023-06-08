Операция по созданию демилитаризованной зоны на территории РФ вдоль отдельных районов Белгородской области – одна из самых эффективных военных инициатив Украины во время войны.

И она показывает, какой большой стратегический эффект имело бы освобождение Приднестровья.

Операция на территории РФ – яркий пример реализации стратегии косвенных действий. Россия ждет наступление на Донбассе и Запорожье, сосредотачивает там все силы, и вместо этого получает удар там, где Россия ослабила оборону – на Белгородщине. Стоит отметить высокую эффективность всех героев, приобщившихся к операциям Русского Добровольческого корпуса и Легиону "Свобода России" по освобождению Белгородщины от московских оккупантов. Российское командование вынуждено опрокинуть значительные силы, пытаясь остановить операции добровольцев в приграничных районах.

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Операции по демилитаризации российских военных объектов, по всей видимости, необходимо распространить вдоль всей государственной границы с РФ, чтобы не допустить концентрации всех сил в районе Шебекино.

Особое внимание, по моему мнению, следует сосредоточить на поддержке национально-освободительного движения на оккупированной РФ территории Молдовы — в Приднестровье

Но особое внимание, по моему мнению, следует сосредоточить на поддержке национально-освободительного движения на оккупированной РФ территории Молдовы — в Приднестровье.

Освобождение Приднестровья и ликвидация российских военных баз и каналов контрабанды — стратегическая победа, которая сделает юг Украины безопасным, мы сможем снять с границы значительные силы до двух бригад, которые сейчас отрываются на охрану границы с оккупированными районами.

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Освобождение Приднестровья и ликвидация российских военных баз и каналов контрабанды — стратегическая победа, которая сделает юг Украины безопасным, мы сможем снять с границы значительные силы до двух бригад, которые сейчас отрываются на охрану границы с оккупированными районами

Особенно важно, что в Приднестровье Украина может взять в плен крупный обменный фонд – до 20 тысяч российских военнослужащих и сотрудников оккупационных властей. Это гораздо больше, чем находящихся в плену РФ граждан Украины, и мы получим возможность освободить вообще всех, кто еще с 2014-го находится в российских тюрьмах.

Для реализации стратегической инициативы Украине необязательно бить именно там, где враг ждет удара, где он сильный. Российскую оборону нужно везде где можно "размягчать".

Но главным результатом кампании 2023 может быть наступление в самом неожиданном месте — в Приднестровье.

По моему мнению, подготовка к такой операции должна проводиться не менее тщательно, чем оборона на Донбассе и поддержка освободительного движения на Белгородщине.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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