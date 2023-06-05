1. Мы в Европе и нас считают частью цивилизованного мира. Это сильно повлияло на эмпатию к нам.

2. Наш враг настолько конченный, что кроме локальных угроз умудрился стать частью угрозы безопасности всего мира. И потому победить его теперь цель для тех, кто помогает нам.

Кому-то может показаться, что нам плохо сочувствуют и реакция мира должна быть более жесткой и решительной. Могла бы быть. Если бы мы жили в лучшем и более справедливом мире.

Но я продолжаю подчеркивать: мы уже 15 месяцев получаем рекордно много и рекордно быстро. Хотя и имеем право требовать большего, потому что хотим жить и жить в лучшем мире, чем он сейчас.

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Я продолжаю подчеркивать: мы уже 15 месяцев получаем рекордно многое и рекордно быстрое. Хотя и имеем право требовать большего, потому что хотим жить и жить в лучшем мире, чем он сейчас

Но если бы для нас ситуация сложилась иначе и обстоятельства были менее благоприятны, то вам несколько примеров за последние 40 лет, когда кому-то меньше повезло:

1. Курды и болотные арабы в Ираке Хусейна. Геноцид. Без наказания. Только оккупация Кувейта (союзник США) и угроза Саудовской Аравии и другим партнерам вынудила действовать. Но совсем с режимом Хусейна разобрались лишь тогда, когда появилась политическая целесообразность.

2. Западная Сахара. Является бесправным объектом споров. Марокко более 40 лет контролирует большую часть этой бывшей испанской колонии, ООН требует референдума о самоопределении ВС. Марокко без особых последствий ее контролирует.

3. Восточный Тимор. Был оккупирован Индонезией более 30 лет. Репрессии католиков. Полицейский режим. С большим трудом деоккупированый. Никаких последствий для Индонезии.

4. Курды в целом. Разделена 40-миллионная нация, которую продолжают угнетать и уничтожать в прямом эфире. После Хусейна это продолжает эффективно делать Эрдоган. Всем глобально пофиг.

5. Целая совокупность потрясающих преступлений против человечности в Африке. Апофеоз – геноцид тутси. Мир начал реагировать, когда счет жертв ушел на десятки тысяч. При том, что здесь это не украинцы. Их всего 2 миллиона.

Это уже не говоря о более мелких и незаметных историях. Или исключительно внутренние примеры диктата, преследований по этническим или религиозным признакам без перехода к непосредственному геноциду в классическом понимании этого слова. Тот же Китай в отношении уйгуров или тибетцев. Здесь вообще обычно никаких последствий.

Более того, и Украина в том числе, довольно спокойно реагировала на такое. Вернее, вообще не реагировала. Ибо экономические интересы были важнее. Или просто нежелание ссориться с кем-нибудь. Или пофиг. Последнее – чаще всего.

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Давайте честно. Нам повезло, что мы там где мы и враг у нас тот, что действительно очень многих заманил. И в этом — наше везение. И это хорошо

Давайте честно. Нам повезло, что мы там, где мы есть, и враг у нас действительно очень многих заманал. И в этом — наше везение. И это хорошо.

А вот обижаться на страны, на которые нам было плевать, что они пытаются нашу войну заюзать в своих интересах — таково. Надо в будущем заниматься дипломатией по всему миру. А не как мы (не) делали до последнего. Мы — по большому счету — только в последние полтора года вспомнили, что в мире, кроме Европы и Северной Америки, существует и другой мир.

Хороший урок для нас.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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