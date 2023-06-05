В медиа и среди экспертов все больше дискуссий об Украине как "новом европейском Израиле". У этой страны стоит и даже нужно учиться, и не только нам. Но важно четко расставить акценты, почему эту модель невозможно скопировать, ведь иначе сравнение Украины и Израиля начинает жить своей жизнью, а главное — усложняет реальную дискуссию о безопасности для Украины.

Во-первых, у Израиля есть ядерное оружие, хотя и скрыто, а у его врагов нет. По меньшей мере, пока. В нашем случае все с точностью наоборот: у нас ядерного оружия нет, а у российского режима есть.

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Во-вторых, американская помощь Израилю построена на модели "качественного военного превосходства", которое можно достичь в отношении выступающих против Израиля стран. Мы также можем достичь этого по отношению к РФ, но только как неотъемлемая часть коллективного Запада.

Американская помощь Израилю построена на модели "качественного военного превосходства", которое можно достичь в отношении выступающих против Израиля стран. Мы также можем достичь этого по отношению к РФ, но только как неотъемлемая часть коллективного Запада

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В-третьих, современный Иран выступает против Израиля, но не отрицает его идентичности и не считает его частью "иранского мира". В России, отрицая нашу идентичность, пытаются превратить ее в часть своей.

И, наконец, в-четвертых, выбор, например, Трампа будет позитивом для Израиля, а для нас может создать новые вызовы. И вообще способность американской еврейской общины удерживать Израиль в фокусе внимания и помощи беспрецедентна.

Есть, конечно, много и других отличий, но это делает для нас копирование израильской модели сдерживания невозможным. Это очень важно объяснить всем нашим партнерам, которые снова и снова ищут альтернативу нашему членству в НАТО. Ее нет и ее невозможно найти из-за воспроизведения "израильской модели". Лучше не тратить попусту время и сделать Украину способной сдерживать любую Россию внутри НАТО. Вне не получится.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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