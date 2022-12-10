До 24 февраля 2022 г. были отдельные специальные санкции, введенные против России за аннексию Крымского полуострова. И эти санкции в РФ не имели критического влияния. Потому что санкции не были масштабными из-за гибридности самой аннексии:

русские войска взяли под контроль полуостров;

среди жителей были сильные антимайдановские и пророссийские настроения;

боев за полуостров не было;

был незаконный референдум 16 марта 2014 г.;

приказ Турчинова от 23-24 марта 2014 г. о выводе украинских войск из Крыма.

После начала полномасштабной войны наступили новые международно-правовые обстоятельства. И крымская история потеряла свою гибридную уникальность, став частью нескрываемого увлечения Россией украинских регионов с целью аннексии. Резолюция Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 г. отмечает, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины в пределах 1991 г.

Невозможна ситуация завершения войны с частичной отменой санкций, пока Россия не вывела свои войска с территории Крыма.

Именно поэтому невозможна ситуация завершения войны с частичной отменой санкций, пока Россия не вывела свои войска с территории Крыма.

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Пока Путин правит Россией, завершение войны не будет. Только новое руководство РФ будет вынуждено завершить войну, чтобы удержать страну от сползания в глубокий системный кризис.

Завершение войны (снятие санкций) возможно после выполнения следующих пунктов, касающихся Крыма:

полный вывод русских войск с полуострова;

полный вывод военно-морской базы в Севастополе;

перемещение на территорию России всех лиц, туда прибывших после 22 февраля 2014 года.

Украина будет национализировать собственность российских граждан, предпринимателей, компаний, которые они имели в Крыму до аннексии и после аннексии.

Также Украина национализирует собственность граждан и компаний из других государств, если они приобрели ее в Крыму, когда тот находился под контролем РФ.

Относительно военных сценариев

Украинские войска могут приступить к деоккупации полуострова. То есть боевые действия в Крыму – это реальный сценарий. Однако военные операции ВСУ будут выполнять вспомогательную функцию. Украина будет терпеливо увольнять полуостров при международном наблюдении, а не будет завоевывать его.

Пока Путин у власти в России, цена военного сценария для Украины будет высокой. Он не скрывает, что масштабные ракетные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины были "ответом" за взрыв Крымского моста, атаки украинских беспилотников на Севастополь. В последний раз Путин об этом прямо сказал во время телефонного разговора с Шольцом.

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Кроме того, география – упрямая вещь. Крым более удобен для российской обороны, чем степи в Запорожской области. Кстати, разрезать суходольный коридор из РФ в Крым украинским войскам придется с большими усилиями. Сейчас выход украинских войск к Азовскому морю на участке Мелитополь-Бердянск является наиболее важной стратегической задачей войны. Этого не миновать. В отличие от междуречья Северского Донца и Оскола на Харьковщине и правобережного времени Херсона уже не стоит ожидать обвала российского фронта в Запорожской области. Его придется пробивать крепкими ударами.

Крым более удобен для российской обороны, чем степи в Запорожской области. Кстати, разрезать суходольный коридор в РФ в Крым украинским войскам придется с большими усилиями

А цена военного сценария для Крыма будет еще больше для украинских войск.

Можно много глупостей рассказывать с миллионными просмотрами: об уничтожении Крымского моста (которое сейчас не первоочередное), о ракетных ударах по Москве (хотя нечем ударить и не дают таких ракет), о количестве частей, на которые развалится Россия (на три четверти сказка).

Но существующие сейчас реалии не дают оснований для того, чтобы Украина платила за освобождение Крыма цену, которую можно не платить.

Россия сама вынуждена будет вернуть Крым. Хотя и нельзя исключать частичное продвижение украинских войск с боями на всю степную территорию полуострова.

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Об авторе. Владимир Воля, политолог, международник

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