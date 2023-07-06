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OPINION

Почему Украина до сих пор не перешла в формат военной экономики

6 июля, 2023 четверг
12:04
Мнение

Только война реальна. Там цена за цирк - жизнь

В чем состоит системная ошибка действий власти?

Вынесем за скобки вопросы подготовки к войне.

Что не так сейчас?

Украина до сих пор так и не перешла в формат военной экономики.

Как он должен выглядеть упрощенно?

После хаоса первых недель Великой Войны, когда все занимались всем, ключевые полномочия в сфере военной экономики должны быть сконцентрированы в экономическом блоке: министерство экономики или, если хотите, министерство стратегических отраслей промышленности (хотя, для чего оно было создано и чем занимается, до сих пор никто понять не может, даже после похода по бомбоубежищам).

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Под председательством президента/премьер-министра должны проходить постоянные расширенные заседания правительства с единственным пунктом повестки: что нужно ВСУ сначала для обороны, далее для наступления и победы.

Генштаб докладывает, что исходя из нынешней динамики и стратегических планов, нам нужно: 1000 танков, 300 самолетов, 500 вертолетов, 500 пушек, 2000 ракет большой и средней дальности, 100 000 пулеметов, 2 000 000 000 снарядов и мин разного калибра/сутки, 10 000 дронов/месяц и т.д.

Далее правительство определяет, производство чего мы можем развернуть на территории Украины или соседних государств при технологической помощи стран-участников коалиции, а что придется просить непосредственно у союзников из-за сложности технологического процесса, например самолеты или современные ударно-разведывательные БПЛА дальнего радиуса действия.

Приоритет – максимальное собственное производство. Это – независимость в планировании операций, занятость населения, сохранение и развитие производственных циклов как во время войны, так и после.

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Правительством утверждаются соответствующие государственные программы: танко-, ракето-, бпла-, автостроение и т.д., выделяется соответствующее долгосрочное финансирование.

Привлекается также частный бизнес, которому государство гарантирует, что в случае частных инвестиций в строительство заводов, государство будет стабильно закупать у них продукцию в течение следующих 5-10 лет и после войны поможет ее экспортировать с лейблом "battle tested" или перепрофилировать для других нужд.

Исходя из прогнозов министерства финансов, власти находят дополнительные источники финансирования: кредиты, внешняя помощь и т.д.

Время смузи и шоу завершается, вся нация включается в войну ради победы.

Кто не пошел на войну и не убежал, идет на заводы, которые работают 24/7.

На коррупцию времени и возможности нет, потому что зарплата кажется пищевыми пайками, а одежду шьют из мешков для продуктов армии (ну, ок, можно не столь радикально, но воровать — грех в любом случае).

Сделав это в 2022 – в 2023, можно было бы уже победить, потому что у каждого российского солдата прилетел бы именной дрон-камикадзе, мина, управляемый снаряд или ракета, выпущенные на украинских заводах.

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Более того, после войны автомобили, грузовики, автономные дроны с успехом бы адаптировались для коммерческого использования. Фактически, построенные во время войны отрасли генерировали бы значительную прибыль для послевоенной жизни страны.

И вот тогда, на финальной стадии, за полшага до Москвы, можно было бы выходить с инициативой объединения министерств инфраструктуры и региональной политики в суперминистерство построения новой Украины, которое сразу презентовало ошарашенной украинской общественности и всему миру продуманный и детализированный план превращения Украины в центр Восточной Европы, форпост Запада, Запад для Востока и т.д. Опять же, - разработка этого плана и его имплементация невозможна без глубинной реформы всех государственных институтов.

Фундаментом этой реформы должна стать ответственность перед страной и за собственные действия.

Это все еще не поздно делать и сейчас.

Если захотеть, конечно.

А можно и дальше назначать кого-то, тихо потом увольнять, имитировать тяжелый труд на телемарафонах всех сортов.

Только война реальна.

Там цена за цирк – жизнь.

Источник

Об авторе. Владимир Омелян, украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019. Политический эксперт

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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