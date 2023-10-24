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OPINION

Почему у нас до сих пор нет министерства красивых роликов?

Владимир Гевко
24 октября, 2023 вторник
20:00
Мнение

Зеленский не зря опасается выборов — он как никто знает, насколько легко стать президентом в Украине случайному человеку без политического бекграунда и объективных заслуг

Он как никто знает, что успех на выборах зависит просто от настроения украинского народа, и это настроение изменчиво как погода в марте. И его можно сформировать очень просто.

И даже если объективно за время великой войны найти реальные достижения и показать их народу - "смотрите сколько всего я действительно клевого сделал" - это никак не сработает. "Безвиз-томос-армия-язык-вера? Нах*й иди, ты наше брата убил, барыга липецкий?".

Потому что украинскому народу похер на достижения, украинский народ голосует сердцем. А в сердце мозга, как известно из анатомии, нет. Поэтому Зеленского легко может перегнать на выборах пес Патрон. Потому что оно, смотри, какое мимими. Это же песик. Он уже точно любит людей.

Все последующие украинские выборы в необозримом будущем — это просто следующие сезоны шоу "Холостяк". Безумный успех Арестовича в первые месяцы полномасштабного ярко свидетельствует. Потому что украинцы любят шоу. Удивительно, что у нас до сих пор нет министерства Красивых Роликов.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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