"Лучше держать вожжи, чем наблюдать с трибуны", – одна из его коронных цитат.

Дональд Трамп – реальный персонаж политической тусовки США, экс-президент, популист и отличный актер в своем жанре. Он сумел в свое время убедить американцев, что может управлять страной, которая, на момент его кандидирования в президенты, казалась Донне не слишком великой. Однако, получив "вожки", совершенно нетипичный республиканский POTUS, по-моему, сделал Америку большой лишь в масштабах собственной сцены для экзотической риторики и эксцентрических скандалов.

Дошло до небывалого: потеряв "вожки", Трамп 6 января 2021 года бросил своих не менее экстравагантных сторонников на штурм Капитолия, и это, кажется, было первой попыткой насильственного свержения власти в крепости демократии, которой весь мир считает Америку.

Конечно, тамошняя Фемида не закрыла глаза на такой беспредел. Донни не обошелся первым в истории Америки "дублем" по импичменту. Теперь он отбивается от прокуроров, плодящих против него криминал. Но раз "подержав вожжи", Трамп не отказывается от президентских амбиций и уже заявил о своем участии в предстоящих выборах. Но сначала ему придется не только выиграть праймериз среди однопартийцев, но и доказать свое целомудрие перед американским законом.

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24 июня он пообещал явиться в тюрьму штата Джорджия после решения суда уложить его за решетку по делу о вмешательстве в выборы. Суд согласился заменить ему меру пресечения на залог $200 тыс., и Трамп не прочь ее внести. Но Донни не был бы самим собой, если бы не устроил очередную комедию со своим арестом.

Он заявил, что прокурор Фенни Уиллис, видимо, опасается, что он уйдет от правосудия: "Видимо, она считала: есть риск того, что я убегу далеко-далеко, возможно, в Россию, буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит.

Шутка, по-моему, не совсем удачная, точнее, совсем неудачная. Упоминание о "Владимире" не оставляет сомнений, что речь идет о военном преступнике Путине, а американский осведомленный избиратель не только помнит историю не очень привлекательных вояжей Трампа в Москву (с "золотым дождем" в дорогом отеле), но и о том, чьи спецслужбы помогли ему получить "компромат" против оппонентки на тех давних выборах 2016 года. Чьи хакеры сломали электронную переписку Хиллари Клинтон.

И упоминание о "Владимире" также настраивает не на смех от трамповой шутки, а на достаточно основанные подозрения, что Трамп до сих пор считает себя "должником" диктатора. Такое впечатление складывается и от беглых упоминаний эксPOTUSа о Путине ("умного парня", за Трампом) времен полномасштабного вторжения России в Украину.

"Он бы никогда не сделал этого, будь я президентом" , - сказал 45-й глава США, отказавшись, однако, назвать российского вождя военным преступником.

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Но, думаю, Донни не придется "делить золотой куповидный люкс" с человеком, имеющим международный ордер на арест, как и не выпало поделить Украину ради умиротворения агрессора ("В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы дать им что-то захватить, есть определенные районы, которые, честно говоря, русскоязычные, но это было бы соглашение", - из интервью Трампа Fox News в марте этого года). И его "барские шутки", как и специфический, мягко говоря, юмор ВВП, уже не вызывают такого ажиотажа и легкомыслия, как раньше.

Путин изолировался в своем бункере, что все больше напоминает бункер еще одного похожего персонажа, но с 1945 года. А демократы и республиканцы в Америке, это мое личное мнение, сделают все, чтобы рыжий "Джокер" никогда больше не переступил порог Белого дома. Скорее всего, ему таки светит тюрьма, — учитывая количество дел, возбужденных против него в США. То есть – придется "наблюдать с трибуны".

Слишком уж несравненную кашу заварили эти два популиста. А как говорил тот же Фрэнк Андервуд: "Ингредиенты не виноваты в том, что повар не умеет готовить…".

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

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