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OPINION

Почему-то мне кажется, что НАТО таки придется воевать

Зоя Казанжи
15 февраля, 2023 среда
18:05
Мнение

Если бы нас проглотили за 3 дня, как планировали, и не остановились, а пошли бы в Польшу, Балтию, что было бы?

Услышала, что оружием нас снабжают на 30 процентов. Все остальное – наше оружие и завоеванное у рашистов на поле боя.

И вот я думаю. А нам медленно и в гораздо меньших объемах не дают необходимое оружие, чтобы не вызвать "эскалацию конфликта"? Да-да, я понимаю, что у них самих нет; сложные процедуры согласования; им тоже оружие нужно и т.д.

НАТО создавался как противовес СССР. Нынешняя Россия — наследница тюрьмы народов. Именно Украина сейчас телами своих людей останавливает нашествие подонков. Отбросы тестируют пределы дозволенного. Они уже не остановятся. Это вроде бы понятно, нет?

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Я все понимаю. К моменту, как начинаю смотреть ТикТок, например. А там – бесконечные захоронения; молодые вдовы в черном; маленькие дети, которые маленькими ручками обнимают кресты с фотографиями своих пап; сгоревшие матери с вечным вопросом: почему мой???? и с одним желанием: хочу к своему ребенку!!!!

НАТО создавалось, чтобы противостоять. Мы не в НАТО. Если бы нас проглотили за 3 дня, как планировали, и не остановились, а пошли Польшей, Балтией, что было бы? Остановили бы решу?

НАТО создавался, чтобы противостоять. Мы не в НАТО. Если бы нас проглотили за 3 дня, как планировали, и не остановились, а пошли бы в Польшу, Балтию, что было бы? Остановили бы рашу?

На раше многоголосие по поводу подготовки собственного населения к смерти. Начиная с фразы "Мы попадем в рай, а они то сдохнут" и заканчивая симоньяновским воем на тему "Умирать не страшно, тем более за правое дело. Разве лучше умирать дряхлым?".

Но что дальше? 10 лет замороженного конфликта, как сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на выводы аналитиков?

В мире куча противостояний. Китай – Тайвань. Индия – Пакистан. Израиль, Иран, Северная Корея. Я все понимаю.

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Но что дальше? 10 лет замороженного конфликта, как сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на выводы аналитиков?

Мир таки не может остановить одного маньяка. Ну, не может, правда?

И почему мне кажется, что НАТО таки придется воевать. Как бы они ни откладывали ту "эскалацию". Главное, чтобы поздно не было.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

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