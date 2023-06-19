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Обзор

Почему танки Leopard важны в контрнаступлении Украины и в чем их особенность

Юрий Мартынович
19 июня, 2023 понедельник
07:35
Военные новости

Союзники пообещали Украине сотни танков Leopard разной модификации, часть из них уже выполняет боевые задания, другая – на пути. Рассказываем, почему немецкие танки важны для успехов ВСУ на поле боя

Начало 2023 года прошло с массовым призывом общества "освободить Леопарды", то есть, чтобы немецкое правительство разрешило передать свои танки Украине. В конце января канцлер Олаф Шольц одобрил это решение, разблокировав возможность поставлять эти боевые машины и другим странам. После этого немцы начали активно искать "Леопарды", которые можно доставить на Украину после комплексного ремонта. Начались интенсивные учения украинских танкистов. С каждым месяцем в танковую коалицию добавлялись новые страны, которые имеют на вооружении Leopard и готовы их передать Украине.

Сколько немецких танков получит Украина

В начале апреля министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что страны-члены НАТО намерены передать Киеву два батальона из Leopard 2 и четыре батальона из Leopard 1. Всего Украина получит шесть батальонов с немецкими танками Leopard разных конфигураций. Общее количество боевых машин составит 160 штук. Однако впоследствии другие страны начали увеличивать число танков, которые готовы  передать. Сейчас речь идет о почти сотне танков Leopard 2 и около двух сотнях танков Leopard 1, которые до конца 2023 года должны быть поставлены на вооружение ВСУ.

Кто производит "Леопарды" и какие модификации

Leopard 1 – стал первым германским танком, созданным после Второй мировой войны. В 1950-х разработкой этого танка занимались германские и французские инженеры. Основное внимание уделялояь ударной силе и маневровости машины. На вооружение этот танк поступил в 1965 году. К 1984 году было произведено 4744 единиц. Взят на вооружение в 12 странах на четырех континентах.

Фото: gettyimages / Leopard 1A5

 

Благодаря программам модернизации по-прежнему остается на вооружении во многих странах. Есть несколько модификаций этого танка: от Leopard A1 до Leopard A5. Украине пообещали танки новейшей модификации Leopard A5, у которых 105-мм пушка, способная пробить броню 450-500 мм с расстояния 2 км. Кроме того, шасси от танка Leopard 1 является основой для зенитно-самоходных артиллерийских установок Gepard, несколько десятков которых охраняют небо Украины.

Leopard 2 – боевой танк третьего поколения, который был разработан немецкой компанией Krauss-Maffei в 1970-х годах и поступил на вооружение в 1979 году на смену Leopard 1. Различные версии используются в вооруженных силах Германии и 13 других европейских и неевропейских стран, включая Канаду, Чили, Индонезию и Сингапур. На сегодняшний день изготовлено более трех тысяч этих боевых машин.

Основным вооружением серийной версии танка Leopard 2 является 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall – такая же, что установлена на американских танках M1 Abrams. Боезапас пушки состоит из 27 снарядов, хранящихся в специальном магазине в носовой части корпуса. Пушка может вести огонь разными типами боеприпасов.

За более 40 лет эксплуатации, Leopard 2 претерпел многие модификации, от Leopard 2 A1 до Leopard 2 A8, также есть различные модификации под потребности разных стран. Союзники предоставляют Украине в основном наиболее ходовые варианты – это A4 и A6.

Самая распространенная версия семейства Leopard 2 – именно модели A4. По сравнению с более старыми модификациями, Leopard 2 A4 обладают автоматической системой пожаротушения, полной цифровой системой контроля огнем для новых типов боеприпасов, а также улучшенной башней с плоской титан/вольфрамовой броней. Отметим, что танки Leopard 2 A4 серийно производились с 1985 по 1992 год.

Фото: gettyimages / Leopard 2A4

 

Что касается Leopard 2 A6, то он имеет новую 120-мм гладкоствольную пушку Rheinmetall L55 и другие изменения. Все германские танковые батальоны так называемых сил кризисного вмешательства оснащены именно танками модели A6.

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Где применяли "Леопарды"

Leopard 2 – тот танк, который проверяли не только в теории, но и на практике боевых действий. В частности, использовался немецкой армией в Косово и во время конфликта 2001 года в Македонии, нидерландской, датской и канадской армиями в Афганистане, как частью Международных сил содействия безопасности, а также применяются турецкой армией в боевых действиях в Сирии. Именно в боевых действиях против боевиков ИГИЛ танки Leopard 2 из состава ВС Турции понесли большие потери. К тому же даже в Косово и Афганистане "Леопарды" не получали столь существенных повреждений. По состоянию на 2017 год турки потеряли в войне с ИГИЛ больше 10 немецких танков. Тем не менее, эти танки доказали, что способны выдержать и подрыв на мине, сохраняя жизнь экипажа.

Фото: gettyimages / Leopard 2A6

 

Почему немецкие танки ценны для ВСУ

До начала этого года, Украина располагала боевыми танками еще советских времен, в частности, Т-72 и Т-80. Многие эксперты считают Leopard 2 лучшим боевым танком в мире. Он весит более 60 тонн, имеет длину около десяти метров и развивает скорость до 70 км/ч. Со своей 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Leopard может поражать цели на расстоянии нескольких тысяч метров, как стоя, так и во время движения. Преимущества германских танков состоят в сочетании огневой мощи, бронированной защиты и мобильности, тем самым значительно опережая возможности аналогичных российских танков.

Хотя любые танки тяжелы и заметны на поле боя, но они незаменимы в сухопутных наступательных операциях. В Украине развернули десятки новых вооруженных бригад, нуждающихся в боевой технике, а именно в танках с тяжелыми пушками. Поэтому или старые Leopard 1, или более новые Leopard 2 – это именно та техника, которая способна как делать успешными контрнаступательные действия, так и сдерживать продвижение врага.

Начало июня показало, что благодаря западным танкам ВСУ способны менять линию фронта и постепенно пробивать линии обороны врага. В частности, как это произошло на запорожском направлении. Чем больше танков удастся получить Украине, тем больше будут шансы быстрого освобождения оккупированных территорий.

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