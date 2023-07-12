На таких темах акцентируют международные издания на утро 12 июля.

Резкое заявление Зеленского не изменило позиции США относительно членства Украины в НАТО

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Главной темой обсуждения международных СМИ продолжает оставаться саммит НАТО в Вильнюсе. Альянс признал, что Украина может присоединиться к НАТО, но когда "будут выполнены условия". Президент Зеленский считает это заявление "абсурдным". На этом акцентировались в The Washington Post.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встряхнул саммит лидеров НАТО, раскритиковав их совместное заявление о перспективах членства своей страны, назвав отсутствие в нем конкретных временных рамок "беспрецедентным и абсурдным".

Украина требовала четкого графика членства в НАТО, включающего конкретные шаги и вехи. Но многие страны НАТО осторожно относятся к риску прямой войны с Россией и ищут способ сбалансировать надежды Украины с прагматическими расчетами безопасности.

"Гневное вмешательство Зеленского, свидетельствует о том, что Альянс еще не нашел способа удовлетворить обе стороны. Дипломаты НАТО надеялись обнародовать единую декларацию о перспективах членства Украины во вторник как триумфальный момент перед визитом Зеленского на саммит. Это резкое заявление стало последней авантюрой украинского президента, который не колеблясь критиковал своих сторонников, чтобы получить больше поддержки для Украины. Дипломаты НАТО говорили на условиях анонимности, что переговоры были напряженными, и заявили, что Зеленский использовал этот гневный комментарий как тактику переговоров", - пишут американские журналисты и добавляют, что конфликт вокруг членства Украины угрожал затмить значительную помощь и поддержку, утвержденную во вторник для борьбы страны с Россией.

В частности, как отмечает BBC, дипломаты Альянса признали, что украинская армия становится все более "оперативно совместимой" и "политически интегрированной" с силами НАТО, и пообещали продолжать поддерживать реформы в украинском секторе демократии и безопасности. Дипломаты также отметили создание нового Совета Украина - НАТО, который впервые собирается в среду, что даст Киеву право созвать заседание всего Альянса.

The New York Times опубликовало коммюнике, согласованное всеми 31 странами НАТО, Альянс заявил, что "будущее Украины в НАТО", и ей будет позволено присоединиться, когда страны-члены согласятся, что назрели условия, но не предложили конкретных деталей или графика. Страны НАТО пообещали продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с Россией и привлекать министров иностранных дел Альянса к периодическому пересмотру прогресса Украины на пути достижения стандартов НАТО как в демократизации, так и в военной интеграции.

"Эта формулировка означает, что мнение президента США Байдена, который на прошлой неделе заявил, что "Украина не готова к членству в НАТО" и союзники-единомышленники взяли верх над Польшей и странами Балтии, которые хотели официального приглашения Украины присоединиться к Альянсу, как только война заканчивается . Лидеры НАТО обнародовали документ, компромиссный продукт после недель споров", - заключают в The New York Times.

В Politico попытались проанализировать , почему США не готовы принимать Украину в НАТО. Там отмечают, что аргументы защиты Украины кажутся простыми: Россия напала на Украину, когда ей не хватало защиты союзников, и она никогда не напала бы на страну НАТО.

"Но хоть этот аргумент прост, он неубедителен по нескольким причинам, - говорят в Politico. – Во-первых, он не учитывает, что обещания защитить Украину не приносят преимуществ американской безопасности, а могут даже подорвать ее. Он также игнорирует то, как отсутствие заинтересованности Вашингтона в защите Украины — что демонстрируется его отказом участвовать в нынешней войне — усложнит Москве веру в то, что США действительно сделают это в будущем. И, наконец, он исключает то, как прошлые уловки Запада по защите Украины способствовали решению России о вторжении".

Поэтому в Politico считают, что расширение гарантий безопасности для Украины таким образом создаст самый плохой из всех сценариев: страна может думать, что имеет защиту, хотя на самом деле ее нет, и она останется российской мишенью именно из-за этой фальшивой защиты. Это сделает предстоящую войну более вероятной, угрожая как Украине, так и США.

"Простейшая причина, по которой США не должны давать гарантии безопасности, заключается в том, что они неоправданно рискованны. Членство в НАТО или даже гарантии безопасности США зависят от угрозы вести войну с Россией от имени Украины. Это означает угрозу начать ядерную войну, которая стала бы взаимным самоубийством для, самое большее, периферийных интересов — и в обмен на этот колоссальный риск США ничего не выиграют. Идея о том, что Россия использует Украину для дальнейшего нападения на Европу, является аргументом для европейцев, чтобы укрепить свою оборону, а не для США. Кроме того, ужасающие результаты России в войне делают идею ее нападения на Польшу, не говоря уже о Западной Европе, почти смешной", - считают в издании.

На саммите НАТО проблемы Китая и Тайваня позади Украины

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В CNN отмечают , что присутствие четырех лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона на саммите НАТО на этой неделе свидетельствует о том, что Украина является не единственным важным вопросом безопасности на повестке европейско-североамериканского оборонного альянса.

Война в Украине сблизила членов возглавляемого США альянса больше, чем когда-либо со времен холодной войны, и в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подытожил их коллективную обеспокоенность тем, что происходящее сегодня в Украине завтра может произойти в Азии.

По его словам, автократические страны, включая Китай, смотрели на действия России в Украине и взвешивали расходы и выгоды наступательных действий. Отмечая, что Альянс остается "открытым для конструктивного взаимодействия" с Китаем, он подчеркнул, что, по его словам, было "углублением стратегического партнерства" между Пекином и Москвой и их "взаимно подкрепляющими попытками подорвать основанный на правилах международный порядок".

Китай использует "широкий спектр политических, экономических и военных инструментов, чтобы увеличить свой глобальный отпечаток и проектную мощность, оставаясь непрозрачным относительно своей стратегии, намерений и военного наращивания", отмечается в коммюнике, призывающем Пекин "воздержаться от того, чтобы каким-либо образом поддерживать военные усилия России».

"Хотя ни Столтенберг, ни совместное коммюнике не назвали остров Тайвань, самоуправляемая демократия является наиболее очевидной точкой сравнения с последними событиями в Европе, учитывая, что правящая Коммунистическая партия Китая остается приверженной объединению Тайваня с материковой частью – силой, если это необходимо", – говорят в CNN.