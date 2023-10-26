Почему спонсоры войны спокойно работают в Украине?

Списки таких компаний можно найти не только на сайтах неправительственных учреждений, таких как Yale School of Management , KSE (проект Leave Russia) или Moral Rating Agency , но и на сайте украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) . То есть, это точно не чья-то частная инициатива, а позиция украинского государства.

В то же время, эта позиция остается в основном декларативной. "Никаких юридических ограничений этот инструмент, то есть внесение компании в список международных спонсоров войны, не накладывает" , - пояснила Эспрессо Агия Загребельская, глава направления минимизации коррупционных рисков НАПК.

Есть компании, которых и такое "моральное осуждение" раздражает, и они покидают российский рынок. Но таких компаний единицы. Бизнес есть бизнес, ориентирующийся на прибыль, и западные топменеджеры часто готовы принести в жертву свою репутацию (и жизнь украинцев) ради годовых бонусов.

Да, мы не можем заставить иностранцев уйти из России силой. Но мы можем установить правила игры на свои территории. Страна ввела санкции против российских компаний, некоторые даже были национализированы. Почему же государство не вводит никаких ограничений на работу на нашей территории иностранных компаний, продолжающих финансировать российский бюджет? Почему мы признаем на государственном уровне компании международными спонсорами войны, а они продолжают спокойно работать в Украине?

Я не поклонник рубить с плеча, принудительно закрывать или национализировать такие компании. Это идет вопреки нашим международным обязательствам по ведению бизнеса и ударило бы по экономике.

В то же время, я думаю, что можно было бы найти более действенный юридический механизм давления на такие компании, чем просто публичное осуждение. По крайней мере, давайте начнем эту дискуссию.

Возможно, для начала следует начать маркировку таких товаров в магазинах? Как в 2014 году магазины маркировали российские товары.

PS

Что я уже сегодня могу сделать как гражданин? Начать личный бойкот таких компаний. Не посещать Ашан и Метро, не покупать косметику Yves Rocher, напитки Pepsi, домашнюю химию P&G и сладости Mars.