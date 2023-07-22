Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Почему "словацкая Гавел" не пойдет на второй срок?
OPINION

Почему "словацкая Гавел" не пойдет на второй срок?

Якуб Логинов
22 июля, 2023 суббота
14:08
Мнение

Словацкую президентку Зузану Чапутову часто сравнивают с Гавелом, она завоевала доверие и авторитет не только словаков, но особенно популярна также в Чехии и вообще в мире

Помните Вацлава Гавела? Этот чехословацкий, а затем чешский президент был всемирно известным авторитетом и, казалось, что в Чехии и Словакии тяжело будет найти человека такого же формата. Словацкую президентку Зузану Чапутову часто сравнивают с Гавелом, она завоевала доверие и авторитет не только словаков, но особенно популярна также в Чехии и вообще в мире.

Рейтинги указывали, что на следующих президентских выборах, которые пройдут через год, она могла бы победить даже в первом туре. Тем более удивительно, что недавно Зузана Чапутова объявила, что не будет баллотироваться на второй срок. Откуда такое решение?

Зузана Чапутова – первая в истории Словакии женщина на посту президента. Она родилась в 1973 году в Братиславе, работала адвокатом, снискала международную славу после того, как успешно добилась в европейских институтах закрытия нелегальной свалки в городе Пезинок неподалеку от словацкой столицы.

Работала в неправительственном секторе, активно действовала в сфере экологии, противодействия климатическим изменениям, охране прав меньшинств.

В 2018-2019 годах была вице-председателем относительно новой либеральной партии "Прогрессивная Словакия", которая сейчас занимает третье место в рейтингах и является самой большой надеждой проукраинских сил перед парламентскими выборами, которые запланированы на 30 сентября.

Читайте также: Правительство экспертов Людовита Одора без вотума доверия словацкого парламента. Что дальше?

В выборах 2020 года "Прогрессивная Словакия" не попала в парламент из-за того, что выступала в коалиции с небольшой партией "Разом", они набрали лишь 6,96%, тогда как избирательный порог для коалиций составляет 7%.

Перед этим "Прогрессивная Словакия" добилась успеха на выборах в Европарламент, получив 20,11% голосов.

После победы на президентских выборах Чапутова отказалась от членства в партии и пыталась выступать независимым арбитром между разными политическими силами. Недавно в результате политического кризиса номинировала свое авторское "правительство экспертов" Людовита Одора, которое, однако, не получило доверия в парламенте.

Читайте также: Евроколея в Ужгород

Хотя у Зузаны Чапутовой доверие и симпатия большинства словаков, она стала объектом брутальных политических атак из разных политических баррикад. Это и послужило причиной решения об отказе баллотироваться на второй срок. Зузану Чапутову атаковал бывший пророссийский премьер Роберт Фицо, но также и его оппонент Игорь Матович.

Глава государства попала в парадоксальную ситуацию: с одной стороны, пользуется большим доверием в мире и между своими избирателями, многие считают ее последним гарантом демократии и прозападного курса государства, находящегося в политическом кризисе. Но, кроме того, ее атакуют все. С чисто человеческой точки зрения это тяжело выдержать.

Решение Зузаны Чапутовой уже становится неким продолжением словацкой традиции. На второй срок не баллотировался ее предшественник, также очень популярный и уважаемый на Западе президент Андрей Киска (2014-2019). Он также мог победить даже в первом туре и имел проукраинскую, однозначно прозападную позицию. Его также атаковали пророссийские политики. Кто будет следующим? Неизвестно.

Парламентские выборы уже 30 сентября, президентские весной 2024 года.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Якуб Логинов, журналист из Братиславы

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Словакия
Европа
Читайте также:
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
22 июля, 2023 суббота
В Украине сегодня пишется новая история Европы, - Урсула фон дер Ляен
дощь, гроза, парасоля, негода
21 июля, 2023 пятница
Ливни, шквалы, град и дальнейшее прояснение: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
21 июля, 2023 пятница
РФ заявила, что будет осматривать суда в Черном море
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 июля
15:42
Обновлено
Россияне ударили по Купянску: погибла женщина
14:46
В большинстве регионов ожидается потепление и сухая погода: прогноз на 23 июля от Натальи Диденко
14:35
ЮНЕСКО осудило атаки РФ на исторический центр Одессы
14:31
Ryanair
Ryanair до конца года может возобновить полеты из Киева и Львова
14:26
Эксклюзив
Чем больше F-16 смогут защищать города и инфраструктуру, тем больше других систем можно будет использовать поближе к линии фронта, - пилот из США
14:05
На фронте был ликвидирован российский пропагандист Журавлев
14:00
Эксклюзив
Без ударов по Крымскому мосту невозможно осуществить полноценное контрнаступление ВСУ, - Фейгин
13:53
В Донецкой области в результате российских обстрелов обесточены две шахты, - Минэнерго
13:50
Россияне ударили из артиллерии по поселку на Сумщине: один погибший, есть раненые
13:29
Обновлено
После ударов украинских беспилотников в Крыму горит нефтебаза и детонирует боеприпасы. Движение по железной дороге приостановлено
13:27
Оккупанты подозревают работников Крымского моста в организации взрывов, - ЦНС
13:13
В США родила горилла, которую четыре года считали самцом
13:04
Военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины, - Минобороны
12:33
Курс валют в Украине: цены на доллар и евро 22 июля
12:32
На побережье Уругвая выбросило около двух тысяч мертвых пингвинов
12:21
В Индии произошел масштабный оползень: 22 человека погибли, более 100 остаются под завалами
12:02
OPINION
Что такое "военная экономика"
11:01
Власти Греции начали строительство 35-километрового забора на границе с Турцией
11:00
Россия вывела в Черное море 10 кораблей, ракетоносителей среди них нет
10:45
Россияне за сутки совершили атаку на 11 областей Украины: 8 человек погибли, 10 ранены
10:41
Россияне вывезли 100 детей из ТОТ Херсонщины в Саранск, - Центр нацсопротивления
10:25
Враг взял определенную паузу в обстрелах, для сбора информации использует "шахеды", - Гуменюк
10:07
OPINION
Понимает ли Онуфрий и Ко, что Гундяев их "слил"?
09:54
Табу на открытую критику путинского режима значительно ослабло, - разведка Британии
09:31
Силы ПВО уничтожили все пять дронов Shahed, которые россияне выпустили ночью по Украине
09:25
Эксклюзив
Благодаря современным средствам ведения боевых действий ВСУ понесут меньшие потери, чем враг, - капитан ВСУ Прозапас
09:20
Обновлено
Обстрел Нью-Йорка в Донецкой области: 4 человека погибли, еще 3 получили ранения
09:17
Обзор
Микродроны Black Hornet: что это такое и как они помогут ВСУ в городских боях
09:10
Оккупанты в Луганской области планируют ликвидировать еще девять шахт, - ОВА
08:52
В Мелитополе пьяные оккупанты на "тигре" протаранили гражданское авто
08:25
Армия РФ обстреляла Никополь из артиллерии: трое гражданских получили ранения
08:11
Обновлено
Россия потеряла за сутки в Украине 640 военных, 7 танков и 8 средств ПВО, - Генштаб
08:03
Обзор
Беспорядок как успех, (не) черная смерть и русский язык-меч – 5 книг о том, почему некоторые процветают вопреки всему
08:02
OPINION
На то, что будет с Россией, невозможно влиять извне
07:56
ISW: Путин манипулирует "зерновым соглашением", чтобы заставить Запад пойти на уступки и взорвать поддержку Украины
07:35
Крупнейший в мире кратер из вечной мерзлоты начал таять из-за глобального потепления
07:08
Глава МИД Британии Клеверли отложил визит в Китай, - Bloomberg
06:33
КНДР запустила крылатые ракеты в Желтое море
06:15
Арест Гиркина стал проявлением изменения баланса сил в Кремле, - ISW
05:59
Экзамен по языку и тесту о стране: Финляндия ужесточит требования для получения гражданства
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV