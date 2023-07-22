Помните Вацлава Гавела? Этот чехословацкий, а затем чешский президент был всемирно известным авторитетом и, казалось, что в Чехии и Словакии тяжело будет найти человека такого же формата. Словацкую президентку Зузану Чапутову часто сравнивают с Гавелом, она завоевала доверие и авторитет не только словаков, но особенно популярна также в Чехии и вообще в мире.

Рейтинги указывали, что на следующих президентских выборах, которые пройдут через год, она могла бы победить даже в первом туре. Тем более удивительно, что недавно Зузана Чапутова объявила, что не будет баллотироваться на второй срок. Откуда такое решение?

Зузана Чапутова – первая в истории Словакии женщина на посту президента. Она родилась в 1973 году в Братиславе, работала адвокатом, снискала международную славу после того, как успешно добилась в европейских институтах закрытия нелегальной свалки в городе Пезинок неподалеку от словацкой столицы.

Работала в неправительственном секторе, активно действовала в сфере экологии, противодействия климатическим изменениям, охране прав меньшинств.

В 2018-2019 годах была вице-председателем относительно новой либеральной партии "Прогрессивная Словакия", которая сейчас занимает третье место в рейтингах и является самой большой надеждой проукраинских сил перед парламентскими выборами, которые запланированы на 30 сентября.

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В выборах 2020 года "Прогрессивная Словакия" не попала в парламент из-за того, что выступала в коалиции с небольшой партией "Разом", они набрали лишь 6,96%, тогда как избирательный порог для коалиций составляет 7%.

Перед этим "Прогрессивная Словакия" добилась успеха на выборах в Европарламент, получив 20,11% голосов.

После победы на президентских выборах Чапутова отказалась от членства в партии и пыталась выступать независимым арбитром между разными политическими силами. Недавно в результате политического кризиса номинировала свое авторское "правительство экспертов" Людовита Одора, которое, однако, не получило доверия в парламенте.

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Хотя у Зузаны Чапутовой доверие и симпатия большинства словаков, она стала объектом брутальных политических атак из разных политических баррикад. Это и послужило причиной решения об отказе баллотироваться на второй срок. Зузану Чапутову атаковал бывший пророссийский премьер Роберт Фицо, но также и его оппонент Игорь Матович.

Глава государства попала в парадоксальную ситуацию: с одной стороны, пользуется большим доверием в мире и между своими избирателями, многие считают ее последним гарантом демократии и прозападного курса государства, находящегося в политическом кризисе. Но, кроме того, ее атакуют все. С чисто человеческой точки зрения это тяжело выдержать.

Решение Зузаны Чапутовой уже становится неким продолжением словацкой традиции. На второй срок не баллотировался ее предшественник, также очень популярный и уважаемый на Западе президент Андрей Киска (2014-2019). Он также мог победить даже в первом туре и имел проукраинскую, однозначно прозападную позицию. Его также атаковали пророссийские политики. Кто будет следующим? Неизвестно.

Парламентские выборы уже 30 сентября, президентские весной 2024 года.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Якуб Логинов, журналист из Братиславы

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