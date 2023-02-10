СБУ саботирует проверку судей ВС на российское гражданство.

Уже четыре месяца прошло по ходатайству председателя Верховного Суда Всеволода Князева в Службу безопасности Украины проверить его судей на наличие российского гражданства после того, как обнаружили в уже экс-судьи ВС Богдана Львова.

Три месяца назад СБУ написала, что не обнаружила российское гражданство у самого Князева... и на этом все. Тогда мы посчитали, что если проверять одного судью в месяц, то проверка судей ВС закончится в 2038 году, а всех судей в Украине — в 2397-м.

Три месяца назад СБУ написала, что не обнаружила российское гражданство у самого Князева... и на том все. Тогда мы посчитали, что если проверять одного судью в месяц, то проверка судей ВС закончится в 2038 году, а всех судей в Украине — в 2397-м

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Сейчас, три месяца спустя, неизвестно ни о каком другом судье ВС, которого СБУ проверила бы дополнительно (хотя о Князеве они отчитывались публично). И сроки можно было считать еще более абсурдными. К 2086 году только ВС, например.

Но и это было бы слишком оптимистично.

Ибо из ответа СБУ на запрос Фонда DEJURE похоже, что завершат проверку всех судей ВС они примерно никогда.

Ведь проверку судей ВС на наличие российского гражданства они осуществляют не по плану или графику, а "на постоянной основе". Ну, то есть примерно так, как осуществляли, когда пропустили в ВС сертифицированного русского Львова.

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Если сказать: "Мы проверили судей ВС, там русских нет", то снова будет очень неприятно, когда такие паспорта найдут журналисты

Конечно, это очень удобно. Если сказать: "Мы проверили судей ВС, там русских нет", то снова будет очень неприятно, когда такие паспорта найдут журналисты. А если "спалить" и уволить всех русских внутри ВС одним махом, то как тогда обеспечивать принятие "нужных" решений?

И не то, чтобы мне приятно было подозревать Службу безопасности моей страны прямо посреди войны в таком.

Но я не могу найти другой причины, почему после такого скандала нельзя четко сказать обществу "не переживайте, мы проверили — в высшей инстанции именем Украины вашими судьбами распоряжаются не враги".

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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