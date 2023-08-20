Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Почему с проблемами ветеранов не следует ждать до конца войны
OPINION

Почему с проблемами ветеранов не следует ждать до конца войны

20 августа, 2023 воскресенье
16:04
Мнение

Дети считают, что если укрыться одеялом, то исчезнут все чудовища. И мнимые, и реальные. Дети в это верят. Им это можно простить

Но взрослый человек не имеет права на такую инфантильную позицию из-за возраста, опыта и бесперспективности такого поведения. Во-первых, чудовища не исчезнут, а во-вторых, одеяло гарантировано — не самая лучшая защита. Поэтому посмотреть в глаза чудовищ лучше, чем вести себя, как ребенок.

Так и с нашими проблемами. Мы можем игнорировать их, стараться не замечать их разрушительных последствий и надеяться, что они сами собой исчезнут, но это не поможет их решить. Напрасная надежда. Именно так сейчас происходит решение проблем военных и ветеранов войны за Независимость Украины. Номинально мы живем со словами "Героям Слава!", а фактически помощь государства ветеранам и воинам остается на очень низком уровне. И это нужно исправлять. Исправлять нужно еще вчера, чтобы не получить сверхсложную проблему с ужасающими последствиями завтра.

Просто посчитаем, чтобы понять, что нас ждет. Сегодня, по словам министра обороны Алексея Резникова, только в ВСУ насчитывается около 700 тысяч человек, а весь сектор безопасности и обороны охватывает до миллиона украинцев. Эксперты говорят, что если война будет продолжаться более 3 лет, то у нас будет примерно 3 млн ветеранов, из которых около трети пройдут через боевые действия. И это на 30 млн  населения Украины. Для сравнения можно взять США. Там сейчас 16,5 миллиона военных ветеранов на 331 миллион населения. Так что в процентах это вдвое больше на количество населения. Кроме того, опыт США тут нерелевантен, потому что по сравнению с нами у них очень мало военных (в процентном отношении) с опытом непосредственных боевых столкновений, а интенсивность этих столкновений в подавляющем большинстве случаев была и близко не такая, как у нас.

Читайте также: Войну мы действительно проигрываем. Не на фронте, а как раз внутри

Более того, после окончания войны у нас будет наибольшее количество в современной истории, ветеранов с опытом непосредственных столкновений, прошедших плен, наибольшее количество с ампутациями, наибольшее количество гражданских с опытом войны. И это еще не говоря о минах, которых на нашей территории больше всего в мире, благодаря действиям РФ.

И все равно, глядя на опыт США, можно понять, что нас ждет. Так вот, предстоит решать огромную кучу проблем: от реабилитации до социализации, от протезирования до обеспечения рабочими местами, от лечения ран до помощи при апатии или неконтролируемых приступах агрессии. Это ответственность государства и общества перед ветеранами и помощь им в послевоенный период. Отдельным вопросом стоит профилактика суицида среди ветеранов. Эта проблема актуальна в США до сих пор. На одного погибшего в Ираке и Афганистане американского солдата приходится 5 совершивших суицид. Страшная статистика, но если бы не было профилактики суицида, то тогда количество самоубийц было значительно больше.

Читайте также: У нас как не было, так и нет стратегии победы

Отдельным вопросом стоит ПТСР. Согласно исследованиям, почти треть американских ветеранов войн в Ираке и Афганистане в какой-то период своей жизни столкнулись с проявлениями посттравматического стрессового расстройства – ПТСР. Треть! Но они не были в таком интенсивном боестолкновении, как украинские военные, например, под Бахмутом или Креминной. Так что даже трудно представить, какое количество украинских ветеранов столкнется с этой проблемой.

Но есть уже и те, кто сейчас столкнулся со всем этим. У нас хватает ветеранов и военнослужащих, чьи проблемы не должны ждать конца войны. Промедление в решении проблем, только обострит их. Вопрос стоит ребром и для его решения не нужно ждать окончания боевых действий, а нужно уже сегодня начинать работать на решение. Кстати, в США подавляющее большинство программ финансируются за счет финансовых пожертвований бизнеса и частных донатов. Участие государства есть, но оно больше на уровне создания условий и содействия программ на законодательном уровне, а также мотивации бизнеса. И это не давление на бизнес через силовые и налоговые структуры, а именно предложения в которых есть польза для всех.

Читайте также: Мы не победим Россию, если будем ее меньшей копией

Как это все решать? Можно брать за основу опыт США, Франции и Израиля. Например, в США, где-то лет 10 назад, Правительство обратилось за помощью к JP Morgan, американскому транснациональному финансовому конгломерату и одному из крупнейших банков мира. И JP Morgan обязались создать 100 000 рабочих мест для ветеранов. В результате появилась большая коалиция крупнейших бизнесов и 2 миллиона созданных рабочих мест за последние 10 лет. Это о социально ответственном бизнесе и роли государства в этом. Кстати, в The Boeing Company работает где-то 20 000 ветеранов – 15% всего персонала. И не только это.

В США есть мощная культура восприятия ветерана и целая философия, как нужно помогать ему и его семье. Есть программы поддержки, трудоустройства, бесплатного образования, психологических курсов, кредитов на бизнес и т.д. Есть программы помощи при проблеме социализации и многое другое. Главная цель – помочь ветерану и вернуть его в полноценную жизнь общества.

Есть ли этому альтернатива? Да есть! Можно действовать так, как поступили в СССР с "афганцами" – о них забыли. И это привело к тому, что "афганцы" ушли в криминал, топили свою боль в алкоголе, разрушали свои семьи и кончали жизнь самоубийством. Но Украина — не СССР и не наследник тех традиций. Поэтому мы должны понять, что проблема сама никуда не исчезнет и государство вместе с бизнесом должно заняться этим. Это моральный долг, который нужно будет отдать ветеранам. И не только моральный. Надо определить и четко различать, что должно делать государство, что волонтеры, что общество, и какая помощь нам нужна от западных партнеров. И если уже сегодня не начать решать проблему, то завтра будет поздно.

Источник

Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
военные силы Украины
Война с Россией
Ветеран АТО
Здоровье
Победа Украины
Читайте также:
Ердоган і Путін
18 августа, 2023 пятница
Россия, Турция и Катар готовят новое зерновое соглашение без Украины, - Bild
19 августа, 2023 суббота
"Публичные мероприятия – это всегда риск и лотерея": Маляр отреагировала на ракетный удар РФ по Чернигову
Путін
20 августа, 2023 воскресенье
В ISW объяснили, для чего Путин ездил в Ростов
Киев
+32°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.97
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
20 августа
16:29
Между Голой Пристанью и Скадовском больше часа слышны взрывы
16:21
Папа Римский призвал к молитве за Украину
16:12
Обновлено
На авиабазе Сольцы в Новгородской области горят два самолета, предположительно из-за удара беспилотника, - росСМИ
15:55
Обзор
F-16
Украина получит первые 42 истребителя F-16 от Нидерландов: как самолеты изменят баланс сил в нашем небе
15:46
Обзор
"Хлопок" в Москве, пожар в Дагестане и Екатеринбурге: где взрывалось у врага в течение недели
15:45
Эксклюзив
Выполнение семи требований ЕС не означает начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, - эксперт
15:41
Обновлено
Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, - Зеленский
15:28
"Не выставка дронов, а закрытое мероприятие": глава Черниговской ОВА о событии в драмтеатре
15:16
В Белгородской области заявили о якобы сбитии 12 воздушных целей
15:07
Путин назначил 222 судей на временно оккупированных территориях Украины
14:59
Россияне целый день бьют из артиллерии по Купянску: 10 раненых
14:40
Обновлено
Шевченковскую премию вручили в Бородянке
14:02
OPINION
Путин хочет долгой войны
13:48
Кишида заверил в безопасности сброса воды с Фукусимы
13:40
Лидер хунты Нигеру заявил, что за 3 года вернет страну к гражданскому правлению
12:58
"Для врага подготовлено все, что будет его уничтожать": Наев рассказал об обороне границы на Волынском направлении
12:57
В Турции могут пройти переговоры по возобновлению зернового соглашения, - СМИ
12:41
Эксклюзив
Внутри страны мы платим НДС за дроны, – Шипович
12:39
Российская армия атаковала Золотую Балку на Херсонщине: ранен мужчина
12:37
Китай увеличил производство чистой электроэнергии на 11,5%
12:31
Netflix презентовал украинский трейлер сериала "Позор"
12:31
В Бурятии размыло железнодорожные пути из-за разрушения дамбы: движение поездов остановили
12:20
Варшава якобы устает от польско-украинской "дружбы": порция фейков о войне РФ против Украины
12:05
OPINION
"Ястребов мира" в мире не больше, чем сторонников помощи Украине
12:04
Губернатор Курской области построил имитационные линии обороны на 10 млрд
12:02
Обновлено
Российская станция "Луна-25" прекратила свое существование из-за столкновения с Луной
11:48
В Запорожской области среди оккупантов произошло "межэтническое противоречие": погибли более 20 захватчиков
11:36
Под Москвой горит склад российского интернет-магазина Ozon
11:28
Враг планирует заселить во временно оккупированный Мариуполь 300 тыс. россиян
11:18
Обновлено
Гуменюк: пуски с подводного ракетоносителя затрудняют обнаружение ПВО, уровень угрозы высок
10:57
Обновлено
Курс валют на 20 августа: сколько стоит евро и доллар
10:30
Обзор
В Украине заканчиваются варианты контрнаступления, Киев призывает верить ВСУ. Акценты мировых СМИ 20 августа
10:29
ЗРК
Британская разведка предполагает, что Украина использует SA-5 Gammon как наземную баллистическую ракету
10:27
Новый посол Франции Вейсьер прибыл в Украину
10:03
ВСУ знают, откуда стреляют оккупанты, благодаря движению сопротивления, - Гуменюк
10:03
Обновлено
Россияне заявили об атаке БПЛА на Ростов и вокзал в Курске, в Москве якобы работала ПВО
10:02
OPINION
Оксана Забужко
Трагедия в Чернигове. В Украине нет безопасных мест
09:54
Хакеры КНДР пытались разведать информацию о военных учениях США и Южной Кореи
09:46
В Канаде продолжаются масштабные лесные пожары: из Британской Колумбии эвакуировали 35 тысяч человек
09:34
Эксклюзив
Никто не говорит, сколько дронов государство планирует закупить в следующем году, – Люба Шипович
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV