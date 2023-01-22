С нашей точки зрения, российская идея создать "правительство Украины" во главе с Медведчуком, Януковичем и Азаровым выглядит как настоящая белая горячка.

Но даже поверхностные знания истории позволяют понять логику Кремля.

Напомню, что в 1917 году в Харькове (привет любителям коммунецкой идеологемы о "первой столице"!) был создан "Народный секретариат" "Украинской народной республики Советов". Тот, где был "товарищ Артем", и куда, с учетом отсутствия украинцев, набирали по принципу "чтобы фамилия была похожа".

Первыми же решениями этот большевистский бордель провозгласил себя легитимным органом управления на территории УНР, сформировал исполком и установил федеральный союз с РСФСР.

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Первыми же решениями этот большевистский бордель провозгласил себя легитимным органом управления на территории УНР, сформировал исполком и установил федеральный союз с РСФСР! Собственно, это и заложило основы для дальнейшего формирования Советского Союза.

Идеи формирования "легитимного правительства" могут казаться нам бредом. Но это просто демонстрирует, что Кремль действует по большевистским методикам. Не вышло Киев за три дня? Ок! Сформируем где-то "правительство", которое примет решение о "федерации", и от имени которого мы будем давить и воевать дальше восстановления "суверенных границ" единого российско-украинского государства. По просьбе, так сказать, легитимных органов власти, принявших ответственное решение об объединении. Сто лет назад вышло, выйдет и сейчас.

Обсуждаемые в Москве идеи доказывают, что никаких переговоров там никто не ищет и не ждет. Путин переходит в режим долговременной войны

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Не получится, конечно! Но направление мнений плюс-минус понятно.

По крайней мере, эти идеи, которые обсуждаются в Москве, доказывают, что никаких переговоров там никто не ищет и не ждет. Путин переходит в режим продолжительной войны. Войны на уничтожение и вытеснение украинцев из Украины.

Правда в этот раз Антанта (за исключением понятно кого), Тройственный союз и США на нашей стороне. Что придает определенный сдержанный оптимизм.

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Об авторе. Сергей Высоцкий, журналист, бывший народный депутат Украины.

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