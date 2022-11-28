Почему россияне устранили главного дипломата Беларуси
О смерти министра иностранных дел РБ и возможном госперевороте
О смерти министра иностранных дел Беларуси и возможном госперевороте.
Пока россияне только пугают Лукашенко. Но снять его сейчас таит высокую вероятность потери контролируемости главного сателлита. Потому, думаю, на это они не пойдут. А если и пойдут, торгуй страшными рисками для себя, финансовыми в том числе.
Пока россияне только пугают Лукашенко
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Но если в течение короткого промежутка времени не заставить Луку к вступлению в войну, через месяц он будет петлять по-прежнему. Одним словом, у россиян окно возможностей до месяца.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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