Почему россияне боятся поражения в войне и Россия активно договаривается с Северной Кореей об оружии. Акценты мировых СМИ 31 августа

На таких темах акцентируют международные издания на утро 31 августа.

Что означают атаки беспилотников и почему россияне не хотят поражения в войне против Украины

Накануне Россия подверглась наибольшему нападению беспилотников на свою территорию с момента начала войны против Украины, в то время как Москва убила двух мужчин во время почти одновременного обстрела Киева, когда интенсивность воздушного конфликта росла, пишет CNN. Шесть российских регионов, включая Москву, подверглись атакам утром в среду, а в городе Пскове, вблизи границы с Эстонией, были повреждены несколько транспортных самолетов во время атаки беспилотников на аэропорт. Российские официальные лица не сообщают ни о каких потерях и утверждают, что сорвали почти все удары.

В последние недели Украина все смелее поражает стратегические объекты внутри России с воздуха, несмотря на то, что она сама подвергается нападениям на собственные города, создавая новую фазу конфликта, определенную очевидными усилиями Киева уменьшить внутреннюю поддержку войны Россией. В сухопутной войне между тем продолжаются ожесточенные бои и безжизненное движение. Во вторник Украина усилила эвакуацию детей из прифронтового города Купянск, поскольку российские войска продолжали давить на пострадавший город.

Купянск расположен на северо-востоке Украины, более чем в 300 км от южного фронта, где украинские войска медленно продвигаются в контрнаступлении. Дуэльные театры боевых действий могут свидетельствовать о попытке каждой из сторон увести войска оппозиции от их основных целей. Украинские военные заявляют, что их силы продолжили продвижение на участке южного фронта, в сторону деревень Новоданиловка и Вербовое. В случае успеха в районе Вербового украинцы расширили бы клин территории, которую они захватили, продвигаясь на юг к стратегическому центру Токмака, который оккупировали россияне.

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The Times отмечает , что, по словам американских официальных лиц, атаки беспилотников в России имеют целью продемонстрировать украинской общественности, что Киев все еще может нанести ответный удар, несмотря на то, что его контрнаступление по возвращению оккупированных Россией территорий на юге и востоке страны. двигается медленными темпами. Дальние удары Киева также, похоже, способствуют моральному духу солдат на фронте.

Беспилотники наносили удары по местам, из которых Москва атаковала Украину, включая аэродромы и другие военные и материально-технические цели, такие как нефтехранилища, штаб-квартиры безопасности и правительственные учреждения. Беспилотники также нацелили на военный завод в России, где производят детали для ракет, выпущенных по Украине. Украина впервые атаковала российские аэродромы вдоль реки Волга, далеко от границы, в конце прошлого года с помощью, вероятно, модифицированных реактивных разведывательных беспилотников советских времен. В недавних атаках использовались новые беспилотные летательные аппараты с винтовым приводом.

Аналитики говорят, что беспилотники стали знаковым технологическим прогрессом украинской войны, включая крохотные вертолеты, которые использовали на фронте для сброса ручных гранат или для разведки, а также летательные аппараты большой дальности, наносящие удары далеко с фронта. Чтобы достичь своих целей, Украина воспитала культуру стартапов из десятков крошечных компаний, экспериментирующих с новыми дизайнами, сделав ставку на собственные разработки беспилотников.

Немногие из россиян хотели войны в Украине, но они также не согласятся на поражение России, говорит в авторской колонке The Guardian Анатолий Ливен. Подавляющее большинство элиты и обычных россиян приняли бы прекращение огня в Украине, но все еще существует всеобщее нежелание видеть Россию побежденной и униженной.

Полное поражение в Украине приведет к падению режима Путина, а это в свою очередь приведет к периоду хаоса и началу новой ужасной эры в России. Очень вероятно, как считает автор, что мы никогда не узнаем точно, как и почему был убит Евгений Пригожин, лидер российской группировки наемников Вагнера. Также очень вероятно, что его убили, скорее всего, по приказу Владимира Путина, но, возможно, по приказу его врагов в российском министерстве обороны, которые наверняка давно мечтали об этом моменте и верили, что наконец-то смогут убить его безнаказанно.

Большинство западных комментариев по поводу убийства сосредоточено на страхе перед Путиным, что смерть Пригожина вызовет среди российских элит, или на хрупкости скрывающегося в основе этого российского режима. Это не совсем неправильно, но оно включает в себя несколько давних страхов, широко распространенных среди российского истеблишмента – и, собственно, среди широкого российского населения – которые будут влиять на развитие событий. Страхи перед новым смутным временем имеют очень глубокие корни в русской культуре и были сильно возрождены катастрофическим опытом 90-х годов. В основе этого страха со стороны элит лежит страх друг перед другом или даже, можно сказать, перед самим собой, пишет колумнист. Хаос 1990-х годов включал упорную борьбу между так называемыми олигархами, включая в некоторых случаях убийства. Казалось бы, современные элиты верят, что без сильного лидера, такого как Путин, поддерживающий порядок, они не смогли бы урегулировать свои разногласия и удержать государство.

В то же время журналист BBC рассказывает об нервозности и патриотизме россиян, царящем в Москве после 18 месяцев полномасштабной войны России против Украины. Российское имперское прошлое нависает над Москвой. Кремлевские стены и башни заставляют посетителей почувствовать себя крошечными пятнышками на Красной площади. Отмечается, что после полномасштабного вторжения в Украину Кремль активнее поощряет разные патриотические мероприятия. Неназванный российский военный аналитик говорит, что ложь происходит по всей цепи военного командования РФ, не рассказывающей правду о войне. Как отмечается, воюющие в Украине российские офицеры нервничают перед лицом контрнаступления Киева, потому что они просто держатся. В общем же ощущение в Москве – всеобщая нервозность, и есть на самом деле о чем волноваться.

В июне Евгений Пригожин поднял мятеж и отправился на столицу. Недавно лидер группы наемников Вагнера погиб в таинственной авиакатастрофе, что привело к обвинениям в причастности Кремля. В начале этого месяца курс рубля резко упал. Прибавьте к этому атаки беспилотников на Москву, ставшие почти обыденным явлением. Хотя россиян, кажется, отдельно не волнуют эти события, в общем-то многие признают, что их беспокоит настоящее, а также они боятся будущего.

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Россия и Северная Корея активно продвигаются в переговорах по оружию

Как говорится в статье, многие, похоже, не желают говорить о том, что происходит в городах и городках Украины. Очень мало россиян ходят по улицам в одежде с буквой Z или другими символами русской войны. Среди большинства есть безразличие, смирение или мягкое принятие. По словам анонимного источника, близкого к Кремлю, это настроение также распространено среди многих людей в коридорах власти. Сейчас в Москве царит ужас.

Россия и Северная Корея активно продвигают свои переговоры о потенциальном соглашении по оружию, которое обеспечит значительное количество боеприпасов для различных типов систем вооружения, включая артиллерию, свидетельствующую о том, что Кремль отчаянно стремится получить дополнительные материалы для своего неудачного вторжения в Украину согласно недавно обнародованными данными разведки США, пишет CNN . Новости о потенциальном соглашении появились, несмотря на публичные заявления Северной Кореи об обратном.

Администрация Байдена заявила в среду, что она по-прежнему обеспокоена тем, что два государства-изгоя находятся в центре переговоров по оружию, и что после поездки российского министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею в прошлом месяце вторая делегация российских официальных лиц посетила Пхеньян для дальнейших обсуждений. относительно потенциального соглашения. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джона Кирби, в дополнение ко второй делегации, президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, пообещав увеличить двустороннее сотрудничество.

Издание отмечает, что публичное обнародование новой разведки является последним примером того, как администрация Байдена планирует продолжать обнародовать усилия России избегнуть западных санкций и получить оружие для своей войны, а также сообщить Северной Корее, что США внимательно следят за этими усилиями. Это также подробные доказательства, предоставленные за последние месяцы, о том, что Россия обращалась в Северную Корею, чтобы способствовать ее вторжению в Украину.

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Как сообщает The Times , официальные лица США заявили, что глобальные санкции серьезно ограничили российские цепочки поставок и заставили Москву искать другие источники оружия, поскольку война в Украине длится 19-й месяц. Белый дом обвинил Северную Корею в поставках ракет в Россию для их применения в Украине, что отрицает Пхеньян. Россия также получила снабжение беспилотников иранского производства.

Северная Корея и Иран в значительной степени отрезаны от международной торговли из-за американских и международных санкций, что означает, что ни одной из этих стран нечего терять, заключая соглашения с Россией. Ранее Соединенные Штаты выражали обеспокоенность тем, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи Москве для войны в Украине. Но Пекин не желает поставлять значительное количество вооружений в Россию, даже если покупает ее нефть и продает электронику двойного назначения и другие технологии.

Достижения на юге открывают путь в Крым, устаревшие немецкие "Леопарды" и готов ли ЕС к расширению

Достижения Украины на южном фронте могут открыть путь в Крым, о чем недавно заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет BBC . По его словам, это стало возможным после того, как Киев уволил стратегически важное село Роботино Запорожской области. Хотя русские военные говорят, что их силы все еще удерживают село.

Украина стремится перерезать сухопутный коридор в Крым, который Россия захватила в 2014 году. Сделав это, Киев разделил бы пополам землю, которую Россия занимает на юге Украины, усложнив линии поставок Москвы. РФ, утверждающая, что подготовила три оборонных линии на юге, неоднократно описывала украинское контрнаступление как полный провал, стоивший жизнь многим солдатам без успеха. Американский Институт изучения войны заявил, что "украинские силы продолжали продвижение восточнее Работиного... 29 августа, продолжая удерживать позиции в Работино".

Украина утверждает, что пробила первый из российских оборонных рубежей вблизи Работино, и теперь ее войска преследуют цель продвигаться дальше на юг, чтобы достичь ударной дистанции всех оккупированных Россией городов на побережье Азовского моря. Но считается, что Россия построила многокилометровую систему окопов и тоннелей, а также раскопала артиллерийские позиции и так называемые бетонные противотанковые заграждения "зубы дракона". Москва надеется, что это поможет приостановить дальнейшее украинское продвижение.

Устаревший немецкий танк ищет вторую жизнь на передовой в Украине, пишет The Times. По словам Германии, Leopard 1A5 времен холодной войны может быть старым, но он все еще эффективен. Сейчас страна учит украинских военных работать с оружием. Учения – скоординированная атака – стали кульминацией шестинедельного курса для украинцев, как использовать одно из последних дополнений арсенала их страны времен войны – Leopard 1A5s, списанные боевые танки немецкого производства, которые Германия и ее НАТО союзники пообещали Киеву в начале этого года после недель колебаний.

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Несмотря на свой возраст, некоторые эксперты и немецкие официальные лица говорят, что Leopard 1A5 может оказаться полезным временным промежутком. Его современный отпрыск Leopard 2A6 стоит гораздо дороже, и даже то небольшое количество, которое подарили Украине, пришлось брать непосредственно из рядов немецкой армии, где танки крайне нужны. И то, что Leopard 1A5 стар, не означает, что он не может быть эффективным после того, как списанный запас будет отремонтирован. Он сравним, но превосходит советские танки Т-72, ​​которые также используют украинские войска. Больше о немецких танках и их эффективности на передовой читайте в материале

Поскольку перспектива присоединения Украины к ЕС приближается, лидеры блока спрашивают, готов ли ЕС к расширению. Каким будет влияние на уже находящийся под давлением бюджет ЕС? Были ли счастливы Польша, Греция или Венгрия от чистых бенефициаров финансирования ЕС до чистых плательщиков? Готовы ли Германия и Франция сделать больше? Придется ли членам Европарламента подвигаться на рядах, чтобы освободить место для большего количества политиков из новых государств в крупнейшем парламенте мира? Политический баланс изменится влево или вправо? Об этом анализирует The Guardian , отмечая, что Украина и еще 9 стран ожидают присоединения к Европейскому Союзу.

Любое из 27 государств-членов может наложить вето на вступление другой страны, что делает внутреннюю политику весомым фактором в принятии решений по поводу того, кто попадет в ЕС, а кто нет. Если любое государство признает любой из этих вопросов неприятным для его электората, это может помешать вступлению. По словам директора по исследованиям Центра европейских политических исследований Стивена Блокманса, аналитический центр занимался этим вопросом годами, но только сейчас, после российского вторжения в Украину, министерства и канцелярии по всей Европе начинают производить расчеты "сзади конверта".

Он говорит, что перед вторжением некоторые наблюдатели считали расширение клинически мертвым, искусственно поддерживаемым на высшем уровне внутри ЕС. Война все поменяла. Как сказал один дипломат: "Расширение не только вернулось на повестку дня, но и вернулось как один из трех главных вопросов, которыми занимаются лидеры". Больше читайте в статье .