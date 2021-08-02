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Главная война с Россией Почему Россия так ненавидит свободную Украину. Версия профессора истории Ярослава Грицака

Почему Россия так ненавидит свободную Украину. Версия профессора истории Ярослава Грицака

2 августа, 2021 понедельник
07:34
война с Россией

Российское государство рассматривает суверенную Украину как свидетельство неполноценности

Об этом историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак заявил в телевизионном проект "30 лет независимые" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

По словам ученого, речь идет о пораженной таким образом имперской спеси России, для нее "очень важным вопросом".

"Они почти такие как мы. Почему они они от нас имеют отделяться? Мы же им столько всего сделали! Почему шотландцы не отделились от Британии, а украинцы отделились? Мы же лучшими были к украинцам, чем британцы к шотландцам", - передал он ход мыслей россиян по этому поводу.

Подобное присуще России "сравнения цивилизационного потенциала" и приводит к соответствующим выводам.

"Мы же такая большая мировая цивилизация, дали миру культуру и все остальное! Спасли мир ... А тут вдруг Украина отделяется", - продолжил Грицак.

"То есть отделение Украины - это свидетельство того, что это за цивилизация. Она слаба", - отметил историк.

Независимое государство Украина "бьет по гордости" России, отметил Ярослав Грицак.



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