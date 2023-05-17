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OPINION

Почему Россия шесть часов молчала о сбитии "Кинжалов"?

Ольга Лень
17 мая, 2023 среда
10:03
Мнение

Шесть часов ушло на то, чтобы российские власти определились, что говорить о ночных обстрелах 16 мая территории Украины

Говорить об ударах по центрам принятия решений совершенно невозможно. Если бы была хоть одна фоточка разрушения построек, то об этом сказали бы. Но есть только фото горящего автомобиля.

Поэтому все государственные пропагандистские ресурсы РФ отписались, что ЗРК Patriot поражен в Киеве высокоточным ударом гиперзвуковым комплексом "Кинжал". А российское ПВО за сутки перехватило семь крылатых ракет Storm Shadow, заявили в Минобороны РФ. Почему семь Storm Shadow, мы все понимаем. Надо, чтобы было хоть немного больше, чем те 6 "Кинжалов", которые сбила украинская ПВО.

И это, я считаю, отличная реакция. Вместо того, чтобы делать реальные шаги, российские власти выбрали создавать параллельную реальность для жителей РФ. Это еще раз нас утверждает в правильности мнения Тимоти Снайдера, что если РФ получит тотальное поражение в этой войне, то они просто отползут в свои границы и расскажут собственному населению, что это была победа. Они уже так и поступили практически.

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Вместо делать реальные шаги, российские власти выбрали создавать параллельную реальность для жителей РФ. Это еще раз нас утверждает в правильности мнения Тимоти Снайдера, что если РФ получит тотальное поражение в этой войне, то они просто отползут в свои границы и расскажут собственному населению, что это была победа. Они уже так и сделали фактически

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Российские пропагандисты пережили, как они говорят, несколько неприятных информационных волн, деморализовавших и внесших панические нотки в то, что несется сейчас с российского телевизора. Но есть и интересное значительное изменение. Получение Украиной оружия, способного бить на дальние расстояния, привело к сливу угроз в адрес Великобритании террористическими атаками и диверсиями. Однако эти угрозы косвенные. В стиле "нас там нет" и не будет. Какие-то партизаны, кто пусть возьмет на себя ответственность.

Прямо угрожать, как это было раньше, ударами по Европе или британским вооруженным силам, ядерным оружием и радиоактивным пеплом даже самые отмороженные избегают. Более того, существенное отличие в том, что о красных линиях забыли. Маргарита Симоньян вообще рассказала, что все красные линии придумали сами телевизионные пропагандисты и это не позиция власти. То есть, вдруг после обмена ударами серьезным оружием выяснилось, что угрожать особенно нечем?

Поэтому россиян будут снова погружать в гибридные войны и отползать от разговоров о третьей мировой и прямом столкновении с НАТО? Пока рано это утверждать, но такой путь намечается.

Специально для Эспрессо.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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