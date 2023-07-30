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Почему Россия проигрывает суды в ЕСПЧ?

Петр Олещук
30 июля, 2023 воскресенье
16:01
Мнение

Европейский суд по правам человека отклонил иск России против Украины по 10 обвинениям, которые она подала 22 июля 2021 года

Решение само по себе прогнозируемое, ведь никаких отношений с ЕСПЧ у России сейчас нет. Но показательным был список "жалоб".

Государство-агрессор обвиняло Украину в якобы административных практиках убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства. В этой жалобе РФ также попыталась приписать Украине ответственность за крушение авиалайнера MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство".

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То есть имеем дело с набором традиционных для них пропагандистских тезисов. И все это подавалось как "иск" в соответствующую международную инстанцию. И даже принималось и рассматривалось. Больше не будет, потому что Россия из соответствующих соглашений вышла.

Собственно, это все раньше и работало.

Совершая любое преступление, Россия спешила сразу возложить вину на того, против кого это преступление совершалось. Чтобы потом можно было говорить о "не всё так однозначно".

Вокруг этой искаженной реальности годами все и выстраивалось. Называть одно другим, а затем находить "доказательства" в подтверждение своей версии. "Доказательством" мог быть и просто иск, который бы потом отклонили сугубо из-за "русофобии".

И эти "иски" сейчас напоминают всю ту искаженную пропагандистскую действительность, которую еще вчера нам всем напоминала Россия, и в которой мы до сих пор все живем.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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