Почему Россия проигрывает суды в ЕСПЧ?
Европейский суд по правам человека отклонил иск России против Украины по 10 обвинениям, которые она подала 22 июля 2021 года
Решение само по себе прогнозируемое, ведь никаких отношений с ЕСПЧ у России сейчас нет. Но показательным был список "жалоб".
Государство-агрессор обвиняло Украину в якобы административных практиках убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства. В этой жалобе РФ также попыталась приписать Украине ответственность за крушение авиалайнера MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство".
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То есть имеем дело с набором традиционных для них пропагандистских тезисов. И все это подавалось как "иск" в соответствующую международную инстанцию. И даже принималось и рассматривалось. Больше не будет, потому что Россия из соответствующих соглашений вышла.
Собственно, это все раньше и работало.
Совершая любое преступление, Россия спешила сразу возложить вину на того, против кого это преступление совершалось. Чтобы потом можно было говорить о "не всё так однозначно".
Вокруг этой искаженной реальности годами все и выстраивалось. Называть одно другим, а затем находить "доказательства" в подтверждение своей версии. "Доказательством" мог быть и просто иск, который бы потом отклонили сугубо из-за "русофобии".
И эти "иски" сейчас напоминают всю ту искаженную пропагандистскую действительность, которую еще вчера нам всем напоминала Россия, и в которой мы до сих пор все живем.
Об авторе. Петр Олещук, политолог
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