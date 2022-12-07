Об этом в эфире телемарафона 7 декабря сказал полковник ВСУ Владислав Селезнев.

"По оценкам некоторых экспертов, сложные погодные условия, заморозки ночью не способствуют работе дронов", - пояснил он, отметив, что входящий в состав иранских беспилотников пластик просто не выдерживает низких температур.

"Другая версия – в России банально не было "шахедов", они получили очередную партию и начинают их активно использовать", – отметил Селезнев.

6 декабря спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил предположение, что в российской армии закончилась первая партия иранских боевых беспилотников "Shahed-136". К этому выводу он пришел из-за того, что Россия несколько недель не запускала дроны по Украине.

В ночь на 7 декабря Воздушные силы ВСУ сбили над Украиной 14 "шахедов".

7 декабря издание Zeit отметило, что Россия, вероятно, заказала у Ирана новую партию беспилотников и баллистических ракет.

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