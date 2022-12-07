Почему Россия несколько недель не использовала "шахеды": в ВСУ назвали две вероятные причины
Россия впервые за последние несколько недель применила против Украины иранские беспилотники, потому что, возможно, получила следующую партию из Ирана
Об этом в эфире телемарафона 7 декабря сказал полковник ВСУ Владислав Селезнев.
"По оценкам некоторых экспертов, сложные погодные условия, заморозки ночью не способствуют работе дронов", - пояснил он, отметив, что входящий в состав иранских беспилотников пластик просто не выдерживает низких температур.
"Другая версия – в России банально не было "шахедов", они получили очередную партию и начинают их активно использовать", – отметил Селезнев.
- 6 декабря спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил предположение, что в российской армии закончилась первая партия иранских боевых беспилотников "Shahed-136". К этому выводу он пришел из-за того, что Россия несколько недель не запускала дроны по Украине.
- В ночь на 7 декабря Воздушные силы ВСУ сбили над Украиной 14 "шахедов".
- 7 декабря издание Zeit отметило, что Россия, вероятно, заказала у Ирана новую партию беспилотников и баллистических ракет.
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