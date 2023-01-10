Почему Россия – не Османская империя
Турция сохранилась только благодаря поколению молодых, обученных по западным стандартам военных и бюрократов
Современная Россия в чем-то напоминает Османскую империю, делавшую свои последние дыхания. Отставшая в цивилизационном смысле огромная территория на нескольких континентах, сотканная из самых разных народов и культур. И все это держалось на условной административной вертикали с центром в далеком Стамбуле. Как и сейчас, в далекой Москве.
Читайте также: Грабеж на войне. В России все будут "в судьбе"
Ради спасения и развития необходимо было отказаться от огромных владений империи. Турция должна была стать национальным государством. Только так оставался шанс на ее спасение
Читайте также: Путину нечего сказать российской элите и российскому обществу
Турция сохранилась только благодаря поколению молодых, обученных по западным стандартам военных и бюрократов. Образованная и амбициозная турецкая молодежь понимала, что для того, чтобы уберечь родину, нужно уменьшить ее территорию до границ, заселенных в абсолютном большинстве турками. Ради спасения и развития необходимо было отказаться от огромных владений империи. Турция должна была стать национальным государством. Только так оставался шанс на ее спасение.
Хотя сегодняшняя Россия и напоминает хилую Османскую империю, есть один нюанс. В Московии нет поколения молодых образованных офицеров, которые заканчивали западные военные академии и наконец поняли, что ради сохранения хоть чего-то, стоит втиснуться в Московию и несколько соседних областей. Поэтому их некому будет спасти, потому что у них нет своих младотурков.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.06
Покупка 40.06Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 41.77Продажа 42.84
- Актуальное
- Важное