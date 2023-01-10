Современная Россия в чем-то напоминает Османскую империю, делавшую свои последние дыхания. Отставшая в цивилизационном смысле огромная территория на нескольких континентах, сотканная из самых разных народов и культур. И все это держалось на условной административной вертикали с центром в далеком Стамбуле. Как и сейчас, в далекой Москве.

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Ради спасения и развития необходимо было отказаться от огромных владений империи. Турция должна была стать национальным государством. Только так оставался шанс на ее спасение

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Турция сохранилась только благодаря поколению молодых, обученных по западным стандартам военных и бюрократов. Образованная и амбициозная турецкая молодежь понимала, что для того, чтобы уберечь родину, нужно уменьшить ее территорию до границ, заселенных в абсолютном большинстве турками. Ради спасения и развития необходимо было отказаться от огромных владений империи. Турция должна была стать национальным государством. Только так оставался шанс на ее спасение.

Хотя сегодняшняя Россия и напоминает хилую Османскую империю, есть один нюанс. В Московии нет поколения молодых образованных офицеров, которые заканчивали западные военные академии и наконец поняли, что ради сохранения хоть чего-то, стоит втиснуться в Московию и несколько соседних областей. Поэтому их некому будет спасти, потому что у них нет своих младотурков.