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Обзор

Почему России так нужен Соледар, как дети кремлевских элит свободно разгуливают по Европе и хот-доги от Пригожина. Мировые СМИ об Украине 13 января

Андриана Стахив
13 января, 2023 пятница
22:11
Мир про Украину

В фокусе международных изданий 13 января остается Соледар, в частности, почему он так нужен России, отдельно поднимается тема бессанкционности детей кремлевских элит, а также поварское прошлое Пригожина, последней надежды Путина. Об этом и не только говорили в этот день иностранные СМИ

The Washington Post:

Британское издание постоянно обновляет информацию о ситуации в украинском Соледаре, где продолжаются ожесточенные бои. В частности, акцентирует внимание на тяжелом положении жителей города соляных шахт, говоря, что они фактически оказались в "кровавой бане". Вместе с тем, подает и информацию об опровержении украинским военным руководством захвата Соледара Россией.

The New York Times:

Американцы акцентируют именно на противоречивости информации о подконтрольности Соледара. Кроме того, говорят о его значении для России: "После ряда неудач для России захват Соледара станет самым большим успехом московских сил в Украине за последние месяцы, хотя военные аналитики предупреждают, что этот маленький город имеет ограниченное стратегическое значение".

Еще в одном материале СМИ рассказывает о том, как, несмотря на санкции, западные товары попадают в Россию. Нужные россиянам, но недоступные из-за западных санкций, товары едут по медленному и переполненному маршруту грузовиков через Кавказские горы из Грузии. Теперь одним из главных торговых путей для России стала Турция, и именно оттуда едут товары через Кавказ в российские города.

The Guardian:

Издание пишет о поставках новых партий вооружения и военной техники в Украину. В частности, о ожиданиях Украины вскоре получить около 10 танков Challenger 2 от Великобритании, что стало бы первым случаем, когда какая-то западная страна согласилась отправить собственную тяжелую броню в Украину. Как отмечают в СМИ, это могло бы открыть путь для передачи такого же плана техники от других стран.

Остается в фокусе британцев и Соледар, бои за который медиа называет адской битвой, а его возможное падение – пирровой победой для россиян. The Guardian анализирует положение украинских и российских войск в городе согласно получаемым официальным данным, также цитирует Ермака, который назвал город соляных шахт Верденом 21 века.

Также СМИ публикует новость о Владимире Путине, который публично обругал из-за новых санкций высокопоставленного министра и союзника Дениса Мантурова во время встречи, транслировавшейся на государственном телевидении.

CNN:

Чем так важен для России маленький Соледар, анализируют в CNN. Захват Соледара означал бы символическую, но не стратегическую, победу для Москвы на фоне месяцев неудач, а также пиар-победу для руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина, убеждены в издании.

BBC:

Медиа публикует интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, в котором он заявляет, что Украина де-факто стала членом НАТО, поскольку западные страны, ранее обеспокоенные тем, что военная помощь может быть расценена как эскалация со стороны России, изменили свой ход мышления. Также в интервью он выразил уверенность, что Украина получит долгожданное вооружение, в том числе танки и истребители, поскольку и Украина, и Россия, похоже, готовятся к новым наступлениям весной.

Также издание публикует материал о выехавших россиянах или критикующих войну в России против Украины. В частности, отмечает комментарии Володина о том, что их необходимо лишить гражданства и конфисковать имущество. Перечисляется и ряд тех, кого такое предположение может касаться, и тех, кто поддерживает идею.

Политико:

В своей аналитике Politico пишет о том, что тактика перестановок среди российского военного руководства не поможет улучшить ситуацию с его неудачной кампанией в Украине. Аналитики считают все перестановки преимущественно политическими, в частности, признаком внутренней борьбы в Кремле, когда министерство обороны пытается восстановить контроль над управлением войной и обуздать растущее влияние руководителя военизированного формирования Пригожина.

Еще в одном материале, акцентируя на возмущении Пригожина отсутствием упоминаний о ЧВК "Вагнер" в официальных сообщениях, также очерчивают это как очередной признак внутренней борьбы в российской армии.

Gazeta Wyborcza:

Тем временем польское издание извлекает на свет информацию о прошлом Пригожина, который еще 30 лет назад продавал хот-доги в Петербурге, а теперь стал последней надеждой Владимира Путина.

Кроме того, Gazeta Wyborcza публикует материал о детях кремлевской элиты, отмечая, что на них не распространяются санкции. Они свободно путешествуют по Европе, отдыхают в Италии, путешествуют в Дубай, несмотря на антизападную позицию своих родителей и поддержку войны в Украине. К примеру, дочери Нарышкина и Шойгу.

Поляки также анализируют ситуацию вокруг Соледара, что он значит для России и что будет, если ей удастся захватить город. И изменит ли это что-то на фронте, в частности, возможно, что этот восторг может иметь не только символическое значение для россиян.

И еще в одном материале медиа рассказывает о школе в Ченстохове, которую украинцы создали для самых молодых вынужденных переселенцев. Она насчитывает уже 50 учащихся и 16 учителей. Здесь также будут изучать польский язык, однако обучение будет вестись по украинской программе.

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