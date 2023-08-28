Христианство учит нас, что искренне раскаявшиеся грешники будут помилованы.

С теми грешниками, которые смогли отказаться от неправедной жизни, и молитвами и добрыми делами доказали, что изменились, все ясно. А как насчет раскаявшихся непосредственно перед смертью, и ничего хорошего не успевшими сделать?

Да, Бог может видеть душу человека и знает, является ли искренним его раскаяние. Но ведь перед смертью практически каждый преступник, если верит в бессмертие души, то раскаивается искренне. Потому что ему банально страшно.

А если бы вдруг в последний момент ушел от смерти, то, скорее всего, взялся бы за старое. И точно знать заранее, так это было бы или нет, вряд ли может даже Бог, ведь Он создал людей не марионетками, а свободными – такими, которые сами делают выбор, как им жить.

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Короче, неужели условный Путин или другой маньяк, убивавший детей, перед смертью может искренне покаяться и попадет в Рай — туда же, куда его жертвы? Это кажется невозможным.

Однако Новый завет рассказывает нам историю разбойника, распятого на кресте вместе с Мессией. Он сказал: "Мы осуждены по правде, ибо достойное за дела наши получили; а Он ничего дурного не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе: сегодня же будешь со Мною в раю" (Лк. 23:39-43).

Читаешь и думаешь: а что, так можно было?

И только недавно я поняла, что такого особенного сделал этот разбойник, помилованный за одну фразу.

Он не просто искренне уверовал во Христа.

Он сказал это публично в нужном месте в нужное время. Чем дал мощный месседж, сильный толчок для развития христианства. Он послужил вере Христовой. Еще больше, чем если бы успел, например, после раскаяния построить на награбленные деньги большой храм или приют для сирот. И получил за это награду – жизнь вечную. Если бы уверовал молча, не думаю, что Господь простил бы отнятые им жизни. Но польза от одной сказанной перед смертью фразы, очевидно, перевесила причиненное на всю жизнь зло.

Вывод: в ключевые моменты истории человечества произнесенное вслух слово может весить даже больше, чем добрые дела и финансовые пожертвования. Конечно, не каждое и не всегда.

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Об авторе. Елена Белозерская, офицер ВСУ, волонтер, блогер

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