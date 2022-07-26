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Почему Путин запрещает Сохнут

26 июля, 2022 вторник
09:18
Статьи Николай Княжицкий

Нет машины времени. Нельзя вернуться в прошлое. Но если ты шизофреник, то для тебя возможно все

Путин запрещает Сохнут. Израильское агентство Сохнут в СССР тоже было запрещено. Это старая общественная организация, которая поддерживает национальную жизнь вне Израиля и способствует выезду евреев на Землю обетованную.

А что происходит? Почему Путин закрывает Сохнут? Это он хочет помочь Лапиду в борьбе с Нетаньяху? Или наоборот – Нетаньяху в борьбе с Лапидом, спрашивают меня американские друзья, которые по происхождению не евреи и не украинцы.

Да нет, эти люди так не думают. Они решили срочно возродить СССР. Ну, это так, как если бы тоже сумасшедший, но не настолько, Берлускони, если бы у него было ядерное оружие, решил бы возродить Великую Римскую Империю. Впрочем, Берлускони хитрый и похотливый, но не сумасшедший.

Способ возрождения СССР прост. Сначала нужно уничтожить украинцев, потом можно браться за евреев. Между ними можно уничтожить могилы поляков. Этим кроме Путина сейчас активно занимается его муртад Лукашенко.

Поэтому когда они говорят, что это для того, чтобы Израиль не высасывал мозги евреев на Родину, то именно это и подразумевают. Из СССР евреев не выпускали. Они должны работать на Империю! А не ехать в свою "демократию".

Никто из народов, живших в СССР, не имеет права на национальную демократию!!! Это логика империи времен позднего СССР.
Потому и будет враждовать Путин также с народами Балтии, поляками и евреями!!!

Шизофреники привязываются к символам. Никаких сомнений в том, что Путин захочет возродить СССР через сто лет после его создания, у меня не было. Это символично!

Для этого нужно уничтожить "украинских националистов" и "сионистов".

Поэтому забудьте про "Сохнут".

Такое желание вернуться в прошлое крайне опасно, потому что оно маниакально. С маньяками, а тем более если у них ядерное оружие, нельзя договориться. Сосуществование с ними только увеличивает жертвы. Логики в их действиях нет. Зато есть системность и жестокость.

Реальная оценка ситуации важна для принятия правильных решений. И если маньяк сегодня напал на вашу соседку, это значит только то, что завтра нападет на вас, если его не остановить.

Поэтому в закрытии Сохнута я не вижу никакого хитрого геополитического плана!!! Руководители государства, серьезно говорящие о "теориях золотого миллиарда", "мировых правительствах" и о том, что "Гитлер был евреем", искренне в это верят.

Если мы вместе их не остановим, риск уничтожения мира, как бы кинематографически и трагикомически это ни звучало, вполне реален.

Россия
Николай Княжицкий
Владимир Путин
Израиль
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