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OPINION

Почему Путин ввел военное положение только на оккупированных территориях?

21 октября, 2022 пятница
18:27
Мнение

Путин панически боится усталости Московии от войны. Потому что, по логике, военное положение нужно было бы вводить и в приграничных областях

Почему Путин ввел военное положение только на оккупированных территориях, а не по всей России? Есть несколько причин.

1. Первая и главная: Путин не уверен в успеваемости военной кампании. Именно по этой неуверенности он пытается оставить себе место для маневра, принимая половинчатые решения.

2. Стратегия России переложить основное бремя войны на оккупированные регионы Украины и дурачков-коллаборантов из Крыма и "ДНР" и "ЛНР" будет только усиливаться. Чтобы не мобилизовать москвичей, на фронт отправят весь Донбасс, поголовно независимо от уровня подготовки и подлизывания оккупантам.

3. Устрашение и торг. Путин продолжает торговаться с Западом, одновременно пытаясь запугать, что все еще не воюет по-настоящему. Это смешно, потому что реальную силу русского оружия все уже увидели и сделали выводы. Но бункерный дед не оставляет попыток вымучить себе какой-нибудь гешефт.

4. Кто бы что ни говорил, а Путин панически боится усталости Московии от войны. Ибо, по логике, военное положение нужно было бы вводить и в приграничных Курской, Белгородской, Ростовской, Воронежской областях, куда регулярно прилетает. Но, как и до последнего откладывал мобилизацию, Путин до последнего откладывает непопулярное введение военного положения в России. Усталость россиян от тяжелой и кровавой захватнической войны, которая ничего кроме потерь им лично не приносит, ставит под угрозу его власть. Он боится этого.

5. Последним фактором ограничения военного положения оккупированными территориями является попытка продать своим гражданам заезженную пластинку "мы даже не начинали". Пока это работает, но "часики тикают".

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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Владимир Путин
война с Россией
оккупированные территории
Военное положение
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