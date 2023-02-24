Это и не только писали мировые СМИ об Украине 24 февраля

The New York Times:

"Страх, злоба, любовь". Издание собрало СМС-сообщения украинцев в первый день полномасштабного наступления России. Как говорят журналисты, это некоторые из миллионов сообщений, написанных украинцами друзьям, семье и близким, когда Россия вторглась рано утром 24 февраля. Эти сообщения являются снимком судьбоносного дня для Украины и Европы – отражены страх, любовь и поддержка.

Европа пережила энергетический кризис. Опасения относительно поставок газа и нефти значительно уменьшились. Но отголосок войны в Украине продолжает омрачать долгосрочные прогнозы, отмечает издание. Сейчас у Европы много газа, цена упала ниже уровня до вторжения и продолжает падать ежедневно, цены на нефть кажутся стабильными. Но непонятно, была ли эта опасность устранена, или маневрирование в прошлом году понадобятся в этом году.

NYT анализирует , как Владимир Зеленский и Джо Байден наладили военное партнерство, подчеркивая, что отношения между двумя лидерами стали критическими для будущего международного порядка. В частности, речь идет о том, что американский президент плохо знал украинского коллегу, и предполагал, что после вторжения России Зеленский может не выдержать давления Кремля, и был удивлен, как и остальной мир, когда Зеленский оказался больше, чем комиком, и жестче, чем кто-то себе представлял.

Американское издание в год войны публикует репортажи с передовой, из городов и сел и по следам беженцев, которые фотографы NYT сделали в Украине. Эти фотографии остались с ними, "образы, которые они не могут забыть".

Год войны в Украине изменил мир так, как мало кто предполагал, пишет медиа. Далеко за линией фронта волны последствий российского вторжения изменили жизнь и подорвали экономику. В тексте предлагается шесть способов, как война изменила мир.

Во время торжественной церемонии на мраморной площади у собора Святой Софии в древнем центре Киева, отмечает издание, президент Владимир Зеленский присоединился к высшим правительственным и военным чиновникам в пятницу утром, чтобы почтить украинских солдат и гражданских лиц.

Сообщается , что после бурной дипломатической активности, свидетельствующей о том, что Китай готов играть более активную роль в поиске мира в Украине, Пекин обнародовал позиционный документ, повторяющий его устоявшиеся взгляды на войну, призывая прекратить боевые действия, избегая требований – или такие слова, как "вторжение", - это может повредить его связям с Россией.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен фактически отклонили китайский набор принципов прекращения огня в Украине, заявив, что Пекин уже встал на сторону войны.

Министр финансов США Джанет Йеллен прямо противостояла высокопоставленным российским чиновникам во время встречи министров финансов стран Большой 20 в пятницу, назвав "моральным императивом" прекращение войны в Украине, а самих чиновников назвала "соучастниками зверств Путина".

Тем временем отмечается , что российские оппозиционные группы в более чем 100 городах в 44 странах мира – от Берлина до Сеула и Лос-Анджелеса – планируют отметить годовщину полномасштабного вторжения Кремля в Украину трехдневными демонстрациями у российских дипломатических представительств или на общественных площадках. Кроме того, издание пишет , что некоторые россияне, бежавшие из страны, ищут способы помочь украинцам.

Корреспонденты NYT вспоминают год войны в Украине и запомнившиеся моменты. Один из них говорит, что больше всего помнит, что говорили люди. Через год войны храбрость и преданность все еще присутствуют в Украине, но боль и цинизм вкрадываются в разговоры. Люди сетуют и критикуют, то есть наблюдается, как изменяются настроения. Также рассказывается история киевлянки, бежавшей от российского вторжения во Львов.

В пятницу лидеры всей Европы выразили солидарность с Украиной, выразив поддержку и решимость в первую годовщину вторжения России. Больше о словах поддержки читайте в материале.

Президент Байден с рядом официальных лиц США выразил солидарность с Украиной в годовщину войны в пятницу и неповиновение российской агрессии. Госсекретарь Энтони Блинкен также отдал должное Украине, отметив, что за последний год страна стала "вдохновением для мира".

Пентагон заявил , что потратит 2 миллиарда долларов на поставку для украинских военных новых беспилотников и систем борьбы с беспилотниками, а также дополнительных боеприпасов для артиллерии и реактивных систем дальнего действия для отражения атак Москвы. Соединенные Штаты также объявили о новых экономических санкциях против более 200 физических и юридических лиц в России и других странах, которые финансово помогают поддерживать вторжение России в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил , как его страна изменилась и адаптировалась после начала войны в Украине. Он добавил, что Германия продолжает действовать согласованно с западными союзниками в вопросе поставок оружия.

Артиллерийские удары и ранения мирных жителей. Предупреждение о ракетных обстрелах и новых наземных наступлениях. Напряженные бои в окопах. Как отмечают журналисты, даже когда лидеры в Украине и во всем мире отметили первую годовщину полномасштабного вторжения России церемониями и речами в пятницу, боевые действия продолжались, как всегда. Шквал предупреждений о ракетных ударах или потенциальных обманных операциях со стороны России, чтобы втянуть Беларусь в войну, также стал фоном для годовщины.

Reuters:

Через год после того, как Россия ввела свои войска в Украину в рамках, как она назвала, "специальной военной операции", настроение в российской столице 24 февраля было приглушенным, но дерзким, пишет издание. Некоторые говорили, что не видят другого выбора, кроме как воевать, пока победа не будет достигнута.

Министерство обороны России заявило в пятницу, что его силы продолжают атаковать вдоль линии фронта на востоке Донецкой области Украины, утверждая, что за последние сутки убиты до 240 украинских военных.

А основатель российской группы наемников Вагнера Евгений Пригожин сообщил , что его боевики полностью взяли под контроль украинское село Берховка на окраине Бахмута.

Союзники Украины во всем мире подсветили достопримечательности и подготовили новые санкции в знак коллективной поддержки в первую годовщину вторжения России.

Сообщается , что страны Большой семерки готовят новые санкции против России через год после ее вторжения в Украину, нацеленные на ключевые сектора экономики и другие страны или организации, помогающие Москве в военных усилиях.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сдержанно отреагировал на предложение Китая о прекращении огня в Украине, заявив, что к Пекину нет большого доверия в качестве посредника. А британский министр обороны Бен Уоллес заявил , что идея о том, что Китай может поставлять оружие для поддержки вторжения России в Украину, не поможет разрешить конфликт, и, по его убеждению, Китай хочет этого.

Также говорится , что министерство торговли США взяло под контроль компании в Китае, Канаде и Франции, добавив объекты в свой список ограничений на торговлю в своем последнем ответе на вторжение России в Украину.

Великобритания отметила годовщину вторжения в Украину, введя дополнительные санкции против России, включая запрет на экспорт всех товаров, которые она использовала на поле боя, и запрет на импорт изделий из железа и стали.

Также издание пишет , что Украина предложит компенсацию за возможный ущерб гражданским судам, которые заходят в ее порты, поскольку Киев пытается увеличить экспорт, жизненно важный для пострадавшей от войны экономики.

The Washington Post:

Украина отмечает год после того, как Россия начала полномасштабную атаку, которая жестоко положила конец десятилетиям относительной стабильности в Европе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение "самым трудным днем ​​в нашей современной истории", добавив: "Мы рано проснулись и с тех пор не заснули".

Медиа пишет , что в пятницу, когда политики и люди всего мира отмечали первую годовщину российского вторжения в соседнюю Украину, по всей России вспыхнули небольшие спорадические акции протеста, где запрещено критиковать военных или конфликт.

Отмечается, что Китай призвал к прекращению огня в Украине и прекращению односторонних санкций и другого "экономического оружия", направленного против России, в рамках нового дипломатического толчка для защиты позиции Пекина в отношении войны. Предложение по большей части перефразировало давние позиции – и было отклонено Украиной. Но это отражает новую проактивную позицию, поскольку китайские дипломаты пытаются продемонстрировать, что они работают над политическим урегулированием, и отвергают обеспокоенность тем, что в скором времени они могут оказать прямую поддержку военным усилиям российского президента Владимира Путина.

Улицу перед посольством России в Лондоне не только покрасили в цвета флага Украины, но в пятницу, 24 февраля, ее также переименовали в название украинской столицы "Киевская дорога". Отмечается , что улица привлекла большое внимание после того, как активисты и транспорт Лондона помогли разрисовать гигантский украинский флаг у посольства в канун первой годовщины вторжения России в Украину.

Сообщается также, что Генеральная Ассамблея ООН в четверг, в канун годовщины российского вторжения, большинством голосов проголосовала за резолюцию, призывающую прекратить войну и требующую от России покинуть территорию Украины. Необязательная резолюция выступает за мир, подтверждает поддержку суверенитета Украины и подчеркивает необходимость ответственности за военные преступления.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал членов Совета Безопасности ООН поддерживать Украину и не разрешить тому, что он назвал "бездушным безразличием президента России Владимира Путина к человеческой жизни, стать нашим собственным". А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил Совету Безопасности ООН, что Путин недооценил Украину, которая только растет решимостью рассеять российские силы, поскольку война продолжается, и потому президент РФ "проиграет скорее, чем он думает".

Министр обороны Ллойд Остин сказал , что вторжение России в Украину было "жестокой войной по выбору, унесшей жизни тысяч" и "вызвавшей трагедию и террор суверенному государству - члену ООН". Первая леди Джилл Байден сказала журналистам, путешествовавшим с ней в Африку, что она каждый день думает о народе Украины, который отмечает первую годовщину российского вторжения.

WP говорит о "катастрофе" для российской элиты, для которой момент, когда президент Владимир Путин начал войну против Украины, стал шоком. Никто, кроме горстки ближайших и наиболее агрессивных советников Путина, не ожидал, что российский президент начнет полномасштабное вторжение и нарушит прагматизм предыдущих лет. Для них последовавшее было уничтожением 30 лет прогресса и развития империи после распада Советского Союза.

Также издание пишет , что когда мир отмечал знаменательную годовщину российского вторжения в Украину, оказалось, что Кремль предпочитает, чтобы россияне не слишком думали об этом событии, военных неудачах России или большой человеческой цене войны в виде утраченных жизней и разрушений. Это был тихий праздник, официальное упоминание о годовщине было незначительным, за исключением публикации в соцсетях ястребиного заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева, который предупредил, что Россия может "насколько возможно откинуть угрозы для России, даже если это граница Польши".

Рассказывается и о финансисте и основателе российской группировки наемников Вагнера, ставшей ключевой боевой силой в Украине, Евгении Пригожине, который во время вторжения прошел путь от печально известного руководителя в Санкт-Петербурге, который ранее подал в суд на журналистов за сообщение о том, что он контролировал Вагнера и вмешивался в выборы в США через ферму ботов Агентства интернет-исследований, до роли военного лидера. Теперь он, говорят журналисты, является перспективным игроком, открыто бросившим вызов российскому военному руководству в ожесточенной борьбе за кредит и влияние.

Также говорится , что известный заключенный - российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза опубликовал острый комментарий из тюрьмы в пятницу, обвинив "сумасшедшего кремлевского диктатора" Владимира Путина в "преступной, неспровоцированной, агрессивной войне против Украины".

В последний год, когда западные правительства увеличили поставки оружия в Украину и экономические санкции против Москвы, службы безопасности США и Европы вели параллельную, хотя и менее заметную кампанию, чтобы разрушить российские шпионские сети.

После года войны Россия зафиксировала до 200 000 потерь на поле боя, тогда как Украина, по оценкам Запада, около 100 000. Также было около 30 000 потерь среди небоевых лиц, что является ужасными цифрами, представляющими человеческие потери от вторжения российского президента Владимира Путина.

Полномасштабное вторжение Путина в Украину началось со спеси и желания изменить мировой порядок, анализирует издание. Но несмотря на то, что он терпел постоянные военные поражения, что привело к снижению его авторитета во всем мире и запятнанию его обвинениями в зверствах, совершенных его войсками, он усилил свою авторитарную хватку дома, используя войну для уничтожения любой оппозиции и создания закрытого , параноидального общества.

Военный альянс НАТО отметил первую годовщину вторжения в Украину и осудил "жестокую агрессивную войну России", назвав ее "самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за десятилетия".

The Guardian:

Победа, поражение, безысходность или шок: чем может закончиться украинская война, анализирует британское издание. Пять сценариев окончания войны: от российского или украинского прорыва до замороженного конфликта.

Рассказывается о скорби и неповиновении в Киеве в первую годовщину войны в Украине. Были разрушены дома, вырваны с корнями жизни и потеряны близкие, но несмотря на эту ужасную жертву, украинцы остаются оптимистичными.

Публикуется дневник первой недели войны от отца из Киева. Трик Майк бежал из Украины вместе с женой и маленьким сыном. Сейчас в Великобритании он описывает прошлый год семьи.

Также предлагается статья о первом украинском воине Денисе Ткаче, отдавшем жизнь в войне с оккупантами. История 36-летнего штабного сержанта, погибшего в день вторжения, показывает боль и страдания, которые испытала Украина за последние 12 месяцев.

Почему Владимир Путин вторгся в Украину и пытался захватить Киев в феврале 2022 года, а не годами раньше? Москва всегда хотела властвовать над Украиной, и Путин в своих речах и сочинениях объяснял это. Почему тогда он не попытался забрать всю или большую часть страны после Украинской революции 2014-го, а не только аннексировал Крым и оказывал ограниченную, полускрытую помощь сепаратистам на Донбассе? В годовщину преступного вторжения России в Украину читателям предлагается подумать о том, как мы дошли до этого момента – и куда все может двигаться.

Мало кто из аналитиков ожидал , что в мирном плане Китая в отношении Украины, от которого официальные лица отказывались всю неделю, будут какие-то конкретные меры по разрешению кризиса. Их подозрения оправдались. Позиционный документ, опубликованный министерством иностранных дел Китая в первую годовщину российского вторжения, призвал уважать "суверенитет всех стран", не указывая, что это значит для Украины. В каждом из 12 пунктов план повторял китайские тезисы о конфликте, не предлагая решения. Есть признаки того, что Пекин хочет скорейшего политического разрешения конфликта, поскольку его терпение в отношении России заканчивается.

Издание рассказывает , как украинская железная дорога безопасно доставила президента США Джо Байдена в Киев. Отмечается, что руководитель перевозчика Александр Камышин бодрствует, но его команда скоординировала визит президента без утечки информации.

Зеленский призвал к саммиту с лидерами Латинской Америки и заявил, что Украина должна сделать шаги по построению отношений с африканскими странами. Он сказал, что хотел бы, чтобы страны Латинской Америки и Африки, а также Китай и Индия присоединились к формуле мира, предложенной Киевом для прекращения войны с Россией.

Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневную информацию, сообщается об изменении тактики России с 2014 года, когда она перешла от подрывной деятельности к вторжению. Российское руководство, скорее всего, проводит долгосрочную операцию.

Российский МИД предупредил , что любые действия, угрожающие войскам РФ в сепаратистском регионе Молдовы Приднестровье, будут расценены как прямое нападение на саму Россию и вызовут "адекватный ответ".

CNN:

Год беспрецедентных санкций под руководством США, направленных на изоляцию одной из крупнейших экономик мира, сделал Россию ослабленной, но не вывел из строя. Отмечается , что если первый год возглавляемой США кампании санкций был направлен только на то, чтобы отрезать Россию от мировой экономики и обеспечить деградацию ее военно-промышленного комплекса, то второй год будет сосредоточен на закладке трещин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что "уверен, что его страна выиграет войну против России", поскольку в пятницу Украина отметила первую годовщину российского вторжения. Отвечая на вопрос корреспондентки CNN на пресс-конференции в Киеве, Зеленский сказал: "Победа будет неизбежно. Я уверен, что победа будет".

Что касается Китая, то президент Украины Владимир Зеленский сказал , что "нам нужно работать с Китаем", если они могут уважать международное право и территориальную целостность.

Издание предлагает репортаж о том, как в противостоянии Украины против агрессии России вместе с украинцами воюют иностранные боевики, обещающие сражаться до конца. В преддверии годовщины войны России в Украине CNN получил эксклюзивный доступ в течение двух дней к Украинскому интернациональному легиону – отряду иностранных бойцов, которые укрепили украинские Вооруженные Силы в борьбе за свою родину.

Президента Украины Владимира Зеленского журналист спросил, присоединится ли он к переговорам при посредничестве Турции, если президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров, и Зеленский ответил: "Я этого не принимаю". Он объяснил , почему больше не может общаться с Путиным.

Журналисты говорят , что, выступая в ООН в пятницу, госсекретарь США Энтони Блинкен, казалось, молчаливо умалил предложение Пекина положить конец войне в Украине. Оотносительно недавно обнародованного предложения Китая из 12 пунктов "по политическому урегулированию кризиса в Украине" Блинкен сказал, что ожидает, что "многие страны сегодня будут призывать к миру", но "история учит нас, что есть природа мира, имеющего значение".

Война России в Украине нуждается в совместных действиях стран НАТО, включая Соединенные Штаты, потому что война может сейчас происходить в Европе, но она может стать прямой угрозой для США, заявил генеральный консул Польши Адриан Кубицкий. А президент Польши Анджей Дуда подчеркнул , что "нет возвращения к ситуации до 24 февраля. Нет возвращения к обычной работе с Россией".

А Великобритания готова поставлять истребители своим европейским союзником, чтобы они в свою очередь могли отправить в Украину старые советские истребители, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Вместе с тем Белый дом заявил , что Россия может предоставить Ирану истребители, поскольку военное сотрудничество между двумя странами углубляется.

Politico:

Польша, Швеция и Германия заявили в пятницу, что поставят танки для Украины в годовщину полномасштабного вторжения Владимира Путина. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил во время визита в Киеве, что Польша уже поставила в Украину четыре танка Leopard.

Издание пишет , что после года кровопролитных боев на своих границах НАТО стоит на пороге кардинальных перемен. По крайней мере, так надеются его лидеры. Войне в Украине уже год, а четкого пути к миру нет, как только объединенное НАТО находится на пороге принятия серии сейсмических решений, начиная с этого лета, чтобы революционизировать способ защиты себя, вынуждая более медленных членов Альянса к действию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу публично предупредил Пекин: не отправляйте оружие России. "То, что мы видели, есть признаки того, что Китай, возможно, планирует и рассматривает возможность оказать военную помощь России", - сказал он. Последние данные американской разведки указывают, что это возможно.

"Очевидно, что Россия собирается начать масштабное наступление", - сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью, опубликованном в пятницу, добавив, что "Европа окажется в опасности", если Россия выиграет войну, "поскольку Путин не собирается останавливаться".

Журналисты рассказывают , что было не так и когда Вашингтон понял, что Россия действительно вторгается в Украину. Первая в истории устная история о том, как высокопоставленные чиновники США и Запада увидели предупредительные признаки сухопутной войны в Европе, их безумные попытки остановить ее – и момент, когда Путин фактически пересек границу.

Также анализируется , как американская энергетика помогла Европе лучше Путина. Москва была уверена, что ее поставки энергоресурсов в Европу подавят оппозицию ее вторжению в Украину. Это вызвало негативную реакцию, резко изменившую мировую торговлю.

Война ломает, калечит, забирает самое дорогое. Но ему еще не удалось забрать нашу человечность или наше желание свободы. Публикуется письмо из Авдеевки боевого фельдшера, активиста, бывшего народного депутата Украины Егора Фирсова.

Рассказ о годе войны России против Украины в фотографиях. Также предлагается к прочтению дневник репортера о том, как начиналась война, который говорит, что, когда начинается война, всегда возникает отсроченный шок. Нужно время, чтобы привыкнуть к масштабам происходящего.

Gazeta Wyborcza:

Через год после начала полномасштабного российского вторжения я не сомневаюсь, что Украина не проиграет эту войну, говорит польский обозреватель Якуб Венцель. Не только из-за его героической позиции и защиты страны. А потому, что она сама – как и все мы – верила, что не может проиграть.

Министерство обороны России заявило , что Украина представляет "непосредственную угрозу" для российских войск в контролируемой Москвой Приднестровской Молдавской Республике. И угрожала применить силу в ответ на "провокацию". Власти Молдовы призвали граждан не верить дезинформации, считая, что Россия может что-нибудь задумать.

Предлагается материал с лейтмотивом, что первые дни российского вторжения должны были быть другими, поэтому возникает вопрос – привлекут ли украинцы к ответственности президента Зеленского после победы. Больше читайте здесь .

В другой статье говорится , что Lada в России доступна в любом цвете, если клиент выберет белый, черный или темно-зеленый. Эксперты до сих пор пытаются объяснить неточные заявления годичной давности, что российская экономика и ее финансы неизбежно терпят крах под тяжестью войны и санкций.

"Украинки воруют мужчин", "Украинцы ограбили квартиру бабушки?", "Украина производит биологическое оружие за деньги США?". Это лишь три примера фейковых новостей, появившихся в сети с 24 февраля 2022 года. Поляки более устойчивы, чем другие нации, к пророссийскому нарративу, но и сами "ловятся" на истории против ЕС. О том, как работает российская пропаганда, подробнее .

Эксперты отмечают , что более новые российские танки сгорели на фронте. Россия несет огромные потери в военной технике, которые не в состоянии постоянно пополнять новой продукцией. Так что тянется к запасам почти 70-летней давности. Российские военные блоги опубликовали фото, где видно, как бронетранспортеры БТР-50П везут к границе с Украиной. Это старая гусеничная техника, когда-то являвшаяся основной техникой советских механизированных бригад.

Несколько лет назад Путин пошутил, что границы России нигде не заканчиваются. Но была ли это просто шутка? Языковед, профессор кафедры украиноведения Института славянской филологии Вроцлавского университета доктор Олег Белей объясняет , куда хочет идти Россия и что об этом говорит философия.