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OPINION

Почему Путин не способен на долгую войну?

Карл Волох
8 августа, 2023 вторник
14:09
Мнение

По-моему, создавать иллюзию путинской чрезвычайной мощи ничем не лучше его недооценки

Меня каждый раз дергает, когда читаю, как серьезные люди пишут, что Путин готов воевать еще годы. Ибо никто из них даже не пытается проанализировать, будет ли у него чем эти годы воевать.

На самом деле совок (экономически в разы мощнее РФ) лет с 50 до своей смерти тремя четвертями своей монструозной промышленности работал на эту войну. И передал своим потомкам невероятный арсенал оружия и амуниции. Наши склады московиты за последнее десятилетие умудрились уничтожить, а своими воюют до сих пор. Конечно, сотни миллиардов нефтегазовых бабок последних десятилетий также их арсеналы неплохо пополнили, но количественно эти показатели несоразмерны.

А теперь скажите, видели ли вы в анализах адептов "войны на годы" хоть одно обоснование, за счет каких производственных мощностей (не говорю уже о средствах, которых стало существенно меньше) армия Путина может получать тысяч 15 ежедневно выстреливаемых артиллерийских снарядов? А пару десятков танков? А пушки и стволы для них? А тысячи ракет для РСЗО и сами установки?

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Я не за то, чтобы недооценивать противника и не рассказываю о 2-3 неделях. Говорю только, что долгая война экономики с 1,5 процента мирового ВВП против почти 50 процентов (США и Евросоюз) имеет мало шансов.

И это я еще не упомянул об усилении экспортного контроля относительно элементов военной техники цивилизованного мира и позиции Китая, который вряд ли готов ради Путина бесконечно терпеть снижение темпов прироста ВВП в несколько раз из-за вызванных войной санкций и экономического кризиса.

По-моему, создавать иллюзию путинской чрезвычайной мощи ничем не лучше ее недооценки.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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