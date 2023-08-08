Меня каждый раз дергает, когда читаю, как серьезные люди пишут, что Путин готов воевать еще годы. Ибо никто из них даже не пытается проанализировать, будет ли у него чем эти годы воевать.

На самом деле совок (экономически в разы мощнее РФ) лет с 50 до своей смерти тремя четвертями своей монструозной промышленности работал на эту войну. И передал своим потомкам невероятный арсенал оружия и амуниции. Наши склады московиты за последнее десятилетие умудрились уничтожить, а своими воюют до сих пор. Конечно, сотни миллиардов нефтегазовых бабок последних десятилетий также их арсеналы неплохо пополнили, но количественно эти показатели несоразмерны.

А теперь скажите, видели ли вы в анализах адептов "войны на годы" хоть одно обоснование, за счет каких производственных мощностей (не говорю уже о средствах, которых стало существенно меньше) армия Путина может получать тысяч 15 ежедневно выстреливаемых артиллерийских снарядов? А пару десятков танков? А пушки и стволы для них? А тысячи ракет для РСЗО и сами установки?

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Я не за то, чтобы недооценивать противника и не рассказываю о 2-3 неделях. Говорю только, что долгая война экономики с 1,5 процента мирового ВВП против почти 50 процентов (США и Евросоюз) имеет мало шансов.

И это я еще не упомянул об усилении экспортного контроля относительно элементов военной техники цивилизованного мира и позиции Китая, который вряд ли готов ради Путина бесконечно терпеть снижение темпов прироста ВВП в несколько раз из-за вызванных войной санкций и экономического кризиса.

По-моему, создавать иллюзию путинской чрезвычайной мощи ничем не лучше ее недооценки.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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