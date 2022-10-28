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Война с Россией: хроника
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OPINION

Почему проигрывает Россия? Ибо вести вымышленную войну в разы сложнее реальной

Владимир Гевко
28 октября, 2022 пятница
08:07
Мнение

Наши успехи на войне только демонстрируют, на что способно консолидированное украинское общество, заточенное на эффективную скоординированную деятельность

Украинцы демонстрируют чудеса адаптированности к ужасам войны, быстро принимая ее самые идиотические правила и признаки — убитых и раненых, тревоги, летучие между домами дроны-камикадзе, ракеты, черноротую пропаганду, отключение света и тепла и множество других вещей, совершенно ненормальных и потрясающих. А сейчас мы просто приняли это, включили в текущую парадигму своих жизней. Нормализовали, чтобы с этим справляться. Чтобы не шокироваться каждое утро, просыпаясь, не проживать ад заново. Это нормально и верно.

Но что важно — не стоит забывать, что эта война — явление совершенно ненормальное и наша общая с цивилизованным миром задача вытолкать ее как можно быстрее из нашей реальности снова в плоскость гипотез и теорий. Очень жаль, что наш враг оказался настолько отмороженным и жадным крови, что сделал невозможным еще в самом начале завершение войны дипломатическими путями. Это усложняет наше положение, но не значит, что мы в этом аду навечно.

Довоенные прогнозы футуристов и политологов, что великие войны в 21-м веке невозможны, все еще актуальны, просто они выдвинуты из логики и трезвого расчета. Мы имеем дело с нападающим-идиотом, который руководствуется иррациональными образами и комплексами. Логика и трезвый расчет 23 февраля показывали России, что нападать на Украину таким широким фронтом бессмысленно, и такие действия почти гарантированно приведут к международной изоляции и поражению. Что и случилось. Но их, логику и трезвый расчет, проигнорировали и теперь имеют хлопоты. Ведь вести большую войну в глобалистическом мире действительно бессмысленно — ты ничего не добываешься, только бесконечно теряешь. То, что накрали русские солдаты в Украине, — мизер, по сравнению с тем, сколько они вбухали в подготовку к войне и ее реализацию.

Довоенные прогнозы футуристов и политологов, что великие войны в 21-м веке невозможны, все еще актуальны, просто они выдвинуты из логики и трезвого расчета. Мы имеем дело с нападающим-идиотом, который руководствуется иррациональными образами и комплексами

Так, на благодатной ниве военных преступлений и крылатых ракет появилось очень много экспертов, утверждающих, что война была неизбежна, и только слепые не могли видеть, что она наступит. Что мы фактически были обречены на все эти убийства и разрушения. Но это не так. Войну предрекали только городские сумасшедшие и только они оказались правыми. И в этом нет никакого чуда, сумасшедствие может предсказать только сумасшедший.

Война аномальна и добро всегда восторжествует зло в конечном подсчете. Этот банальный, почти детский тезис имеет множество немалых доказательств. К примеру, в Первой мировой добро победило зло, потому что зло просто потеряло ресурс, инерцию и воодушевление и в какой-то момент противники осознали — зачем мы это делаем, прекратить это делать выгоднее и дешевле. Во Второй мировой с хрестоматийным злом Гитлером пришлось повоевать дольше, но у него тоже не было шансов на победу. Даже если бы он захватил СССР — США, Британия и другие страны все равно не дали бы ему победить, а закончилось бы все через год ядерной бомбардировкой Берлина. Немцам повезло, что он покончил с собой и прекратил агонию. Русским так не везет и они оплачивают эту несправедливую войну своими жизнями и будущим своей страны. Очень щедро оплачивают.

Война аномальна и добро всегда восторжествует зло в конечном подсчете. Этот банальный, почти детский тезис имеет множество немалых доказательств.

В конце концов, все значимые победы Гитлера были одержаны бескровно — либо в результате бездействия и попыток "замирения", либо просто отсутствия военного сопротивления. Как только мир решил, что достаточно и вступил в войну, все завершилось довольно быстро. Так же с Путиным. Все его "победы", многоходовки и "путен всех переиграл" были лишь тогда, когда на самом деле никто с ним ни во что не играл, просто не трогали, глупого. Ему позволяли творить фигню и зло, закрывая глаза, а он думал, что это он побеждает. Но как только сказали — стоп, все сразу резко притормозилось. Не сработала ни газовая игла, ни разветвленная агентура, ни купленные за миллиарды и должности западные политики. Сейчас только глупый может утверждать, что Путин кого-то переиграл. Разве что сам себя. Ибо похерил свою карьеру и положение одним неправильным решением. Все, что нажито непосильным трудом за двадцать лет.

На возможность ведения войны Россия тратит просто немыслимые ресурсы, особенно сложно ей в том, что у нее нет никаких реальных причин. Вести вымышленную войну в разы сложнее реальной

Да, нам сложно мыслить о крае, находясь посередине, особенно во время очередной воздушной тревоги, но эта война непременно завершится. На возможность ее ведения Россия тратит просто немыслимые ресурсы, особенно сложно ей в том, что у нее нет никаких реальных причин для войны. Вести вымышленную войну в разы сложнее реальной. И потому им очень сложно объяснять, почему мобилизация, почему самолеты падают на дома. Советские мифы о панфиловцах и "атступать некуда, за нами Москва" не работают, потому что на них никто не нападал.

Война – аномальная и ненормальная. И пусть даже мы в ней сейчас очень органичны и адаптировались, а ВСУ – боги войны, это вовсе не означает, что наши военные могут быть талантливыми только в войне и наконец-то нашли себя там. Нет, просто это достаточно умные и способные люди, которые и в мирной жизни демонстрировали успехи в других областях, а война дала им невиданную ранее мотивацию. Наши успехи на войне лишь демонстрируют, на что способно консолидированное украинское общество, заточенное на эффективную скоординированную деятельность. Давайте поддержим их каждый день, пусть война завершится как можно быстрее и все они вернутся к нормальной жизни.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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