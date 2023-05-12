Самая большая загадка последних дней для меня – спич Пригожина о деде-мудаке.

Во-первых, Путин за такое убивал и во времена относительно вегетарианские (вспомните Немцова).

Во-вторых, Пригожин обязан Путину всем — и положением, и влиянием, и миллиардами.

В-третьих, учитывая, что наемничество в РФ по-прежнему запрещено законом, брать Пригожина можно в любой день.

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Учитывая, что наемство в РФ по-прежнему запрещено законом, брать Пригожина можно в любой день

Тогда возникает вопрос: как он осмелился? Или ситуация у этого путинского повара настолько плоха, что, кроме как пойти ва-банк, ничего другого ему не остается?

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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